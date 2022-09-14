圓山100道粵菜浙江料理「限時Buffet吃到飽」！滿4人每人再送焗烤龍蝦

疫情重創餐飲業者，也不少業者不斷推陳出新推出各種優惠與形式吸引顧客消費。而知名五星「圓山大飯店」這回針對九月推出「金龍餐廳、圓苑餐廳」限時吃到飽優惠，超過百道料理隨意無限爽點，4人同行每人再送焗烤龍蝦，時間與座位有限，快揪團吃起來了！

圖／圓山大飯店官網

圓山大飯店是知名五星飯店，過去常常接待國內外政商名流與賓客，可說是台北飯店的門面。這回為了搶攻吃到飽市場需求，將旗下最具人氣的粵菜「金龍餐廳」與浙江料理「圓苑餐廳」聯合推出從單點幻化成上百道吃到飽服務。像是金龍餐廳其粵菜料理有鮑魚燒賣皇、稻草西施牛肋骨、金獎手打牛肉丸與數十道點心等，其他還有陳皮豉汁鱈魚、金不換川椒雞、薏仁原汁牛小排與甚至晚餐才會推出的頂湯佛跳牆等料理，絕對會吃超飽。

圖／圓山大飯店官網

圖／圓山大飯店官網

至於旗下另一家「圓苑餐廳」則以浙江料理為名，這回的吃到飽一口氣推出70道豪華精緻料理，像是必吃的蟹黃湯包、蟹殼黃等點心外，還有像是無錫脆鱔、東坡肉、松鼠糖醋黃魚、清蒸嫩牛腩、蒜香沙拉比目魚、澎湖鮖鮔紅燒肉和主食鮮魚雪菜煨麵與老北京炸醬麵等，都是經典不敗的美味饗宴，一定要試試。

圖／圓山大飯店官網

至於吃到飽活動時間，「金龍餐廳粵菜佳餚吃到飽」以9月19日至9月23日、9月26日至9月30日的平日午晚餐時段為主，最低每人1280元起（10%服務費另計），需雙人成行，若午餐滿四人加贈撈汁鮑魚海鮮匯4人份、晚餐滿四人則直接送焗烤龍蝦4人份；而「圓苑餐廳江浙佳餚吃到飽」則為即日起至9月16日的平日午晚餐為主，直接僅快閃一週，最低每人1280元起（10%服務費另計），需雙人成行，若午餐滿四人加贈北海道鮮貝佐鮑魚鮮蔬沙拉4人份、晚餐滿六人則加贈起士上湯焗龍蝦6人份。好康優惠只有限時限量，快把握機會訂位吃起來！

圓苑餐廳江浙佳餚吃到飽

活動期間：9月12日至9月16日

活動內容：平日午餐NT$1,280+10%/人，限雙人成行。四人同行加贈北海道鮮貝佐鮑魚鮮蔬沙拉4人份；平日晚餐NT$1,380+10%/人，限雙人成行。六人同行加贈起士上湯焗龍蝦6人份。

備註：同享加購價NT$200西密道文化導覽之旅優惠。

金龍餐廳粵菜佳餚吃到飽

活動日期：9月19日至9月23日與9月26日至9月30日

活動內容：平日午餐NT$1,280+10%/人，限雙人成行。四人同行加贈撈汁鮑魚海鮮匯4人份；平日晚餐NT$1,380+10%/人，限雙人成行。四人同行加贈焗烤龍蝦4人份。

備註：同享加購價NT$200西密道文化導覽之旅優惠。

圖／圓山大飯店官網

圖／圓山大飯店官網

延伸閱讀：

．台北101最強夜景回歸！限時軍人還可免費帶2人入場

．姓名有「鬱、金、香」任2字1折住星級飯店！生日或身分證有９、２、９還能半價入住