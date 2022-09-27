限時3天買一送一！丸亀製麺感恩師長憑證「買一送一」，激推新品「韓式炸雞拌烏龍麵」，日韓口味一次滿足

9月28日，又是一年中感謝師長的特殊日子「教師節」，雖然教師節沒有放假，但有「丸龜製麵」的貼心禮物，於活動期間消費達指定條件，即可憑教師證獲取一張烏龍麵兌換券，用美食來彌補沒有放假的小確幸。

圖／取自丸亀製麺FB粉專

一年一度的教師節來了，「丸亀製麺」為體恤師長們的辛勞與付出，特別於今日起至9/29推出感恩師長優惠活動，凡於活動期間至門市購買百元以上烏龍麵，即可憑教師證領取一張釜揚烏龍麵(中)兌換券，買一碗再送你一碗，直接暖到心坎裡。

圖／取自丸亀製麺FB粉專

圖／取自丸亀製麺官方IG

除了教師節活動，「丸亀製麺」也推出新品、日韓混血的「韓式炸雞拌烏龍麵」，結合當紅韓式蜂蜜炸雞與丸亀經典現煮烏龍麵，加入特調道地的韓式辣醬，再融合香濃切達起司，配上清爽如意菜及醃漬小黃瓜，輕鬆一拌，美味開動！

圖／取自丸亀製麺FB粉專

圖／取自丸亀製麺FB粉專

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