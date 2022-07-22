幫現任、前世情人補一下！ 名字裡有「這三字」 人氣鍋物全桌88折

為了迎接即將到來的七夕及父親節，主打人氣粵式鍋物的「澳門贏到足」推出期間限定活動，7/25～8/15只要名字裡有「贏ㄧㄥˊ」、「到ㄉㄠˋ」、「足ㄗㄨˊ」這三個字或同音的客人，就能整桌享88折優惠！還能再以優惠價688元加購龍蝦，快用雙重海味幫另一半及老爸補足元氣！

圖／澳門贏到足粉專

擁有卜卜蜆、火焰鵝、順德大盤魚、原盅冬瓜粥、手撕雞等特色私房菜的「澳門贏到足」，把台港明星密訪的美味在台灣完美呈現，還結合茶舖，主打港式手工沖茶，這些都在台灣的兩間店舖-信義本店、忠孝卜卜蜆專門店裡吃得到。滿滿海味及特色功夫菜的誘惑，剛好趁七夕、父親節的優惠嘗鮮。

圖／澳門贏到足粉專

另外為了犒賞辛苦的上班族，7/25起也推出全新個人商業午餐菜色，到8/5前、限時10天有「四人同行、一人免費」的商業午餐優惠，有兩店同步販售的「卜卜蜆鍋套餐」，使用了400公克的冠軍文蛤，喝得到完整蛤蜊精華的濃鮮湯汁；還有信義本店限定的「粥水滑雞套餐」，由主廚精心挑選不同產地的六種米、手工熬煮兩小時、再加入溫體雞腿肉，米香醇厚加上雞肉滑嫩，一個人也能享受粵式粥品的溫潤飽足；以及忠孝店限定的「冠軍蛤蜊山拉麵商午套餐」，不惜成本在拉麵上放滿一斤「文蛤王」精挑細選的冠軍文蛤，彈牙拉麵吸滿鮮甜蛤蜊湯，就是要霸氣地幫你補元氣，餐後還有甜品及港式飲料，懷念港澳口味的人不可錯過！

澳門贏到足

1、7/25～8/15，名字裡有「贏ㄧㄥˊ」、「到ㄉㄠˋ」、「足ㄗㄨˊ」三字或同音，整桌88折

2、商業午餐優惠：7/25～8/5，四人同行、一人免費（不與88折優惠併用)

商業午餐新菜色：

卜卜蜆鍋套餐 580元+10%、冠軍蛤蜊山拉麵套餐 358元+10%、粥水滑雞商午套餐 358元+10%

圖／澳門贏到足粉專

圖／澳門贏到足粉專

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