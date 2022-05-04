和媽媽合照免費吃、買一送一！11家母親節「餐飲優惠」整理，手搖推半價還送門票與蛋糕

和媽媽秀恩愛還能享優惠！一年一度的母親節即將於本週（5/8）登場，雖然疫情持續攀升，但與病毒共存的時代生活依舊要照常，今天跟大家盤點配合檔期推出的限定優惠，買一送一、媽媽半價乃至免費招待都有，喝的手搖、吃的甜點、聚餐餐廳好康一篇跟上。

TEA TOP：5/6至5/8

圖／TEATOP提供

「TEA TOP第一味」以新推的「柚子系列」飲品為主角，5/6至5/8期間凡到店購買新品，並在個人社群平台更換「親媽媽臉頰」大頭貼，即享買一送一，臉書、IG、LINE皆適用。不僅如此，活動期間若購買「柚子系列」，還加碼贈送南投「茶二指故事館」門票2張、露雨蛋糕1塊，讓媽咪來場免費的親子之旅。

圖／TEATOP提供

麻古茶坊：5/6至5/8

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊快閃推出買一送一，5/6至5/8期間凡到店購買大杯金萱三Q，即贈大杯高山金萱茶，加碼母親節感謝卡乙張。活動截至晚間8點，每人限購2組，但不限購買次數，母親節感謝卡數量有限，各門店贈完為止。

西雅圖極品咖啡：截至6/30

優惠期間至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享買一送一。圖／西雅圖提供

西雅圖極品咖啡截至5/8推出新品「莓果冰咖啡」第二杯半價優惠，5/31前透過Uber Eats則有美式咖啡、拿鐵買一送一。

而截至6/30凡到店消費「莓果冰咖啡」與「小鬆餅聖代」，點購「小鬆餅聖代」再省50元；外帶指定大杯飲品美式咖啡、拿鐵則有同品項買二送一。另外，只要11:00後內用或外帶，持「接種疫苗紀錄卡」或「數位健康存摺」，可享全單消費9折。

Mister Donut：截至5/8

圖／Mister Donut臉書專頁

Mister Donut甜甜圈因應母親節推出微笑表情的「雙莓愛心」甜甜圈以及天使蘋果愛心，即日起至5/8限時推出任選買六送三。另外，7-11店中店門市也祭出聯合好康，凡到店購買Mister Donut甜甜圈，即享CITY CAFE中杯美式或拿鐵半價優惠。

黑浮咖啡：5/6至5/15

圖／黑浮咖啡提供

為迎接母親節，黑浮咖啡5/6至5/15祭出優惠，只要在官方臉書、IG曬出和媽媽在台灣風景的合照，完成指定步驟並消費滿額1299元，即可獲贈價值350元的頂級新菜「義式牛肝蕈紹興脆皮雞腿烤飯」免費兌換券。

享香檳海陸餐酒館：截至5/31

圖／215Chambistro享香檳提供。

新開幕的「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」推出整月好康，截至5/31凡點任一主菜，並加價450升級套餐，即免費贈送媽媽一份「箔金鮑」乙份。5/7、5/8週末消費4客指定套餐再加贈「玫瑰仿真手工花」乙束。

金色三麥：截至5/31

圖／京站提供

截至5/8到金色三麥內用，消費點購3900元母親節套餐，即送「花漾胭脂茶蛋糕」乙顆，截至5/31若外帶該套餐則送蜂蜜啤酒5L派對桶一桶，現賺1499元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

S&W牛排：5/8限定

巧克力蛋糕是S&W招牌甜點之一。圖／摘自Smith & Wollensky Taipei官方臉書。

位於信義區的牛排館Smith & Wollensky Taipei推出母親節一日專屬好康，5/8凡到店內用，即贈一份母親節蛋糕，若當天外送外帶單筆消費滿5000元，則免費附贈一份價值480元的巨大巧克力蛋糕。

白宮渡假飯店 漫Man Easy Café

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

礁溪的白宮渡假飯店「漫Man Easy Café」5/8起至5/31推出母親節活動，活動期間只要分享跟白宮下午茶有關的部落客文章或臉書文章，並以白宮為背景，親媽媽臉頰拍照，媽媽即可5折開吃，孩子與母親一同造訪再加贈香頌玫瑰花，每組客人限一名母親享優惠。

添好運、了凡

圖／和億生活集團提供

和億生活集團旗下添好運、了凡祭出外帶優惠，截至5/31透過inline線上訂餐、電話預約或現場點餐外帶，即可享外帶85折好康，其中添好運滿500元加贈100元現金抵用券，了凡則有滿300元送100元抵用券。

不僅如此，若出示完成2至3劑疫苗的小黃卡證明，還可加碼買一送一，包含施打3劑有添好運楊枝甘露、了凡單人份米其林油雞；2劑則分別有凍檸茶與大份季節時蔬買一送一。

更多優惠請參：15家「買一送一」餐飲優惠集合！星巴克5折必喝 肉多多、八月堂可頌、披薩統統有

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