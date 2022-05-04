星巴克無限暢飲、母親節媽媽半價吃免200！宜蘭礁溪2大飯店「Buffet吃到飽」優惠

位於宜蘭礁溪的飯店近期陸續新推「下午茶吃到飽」，其中「台版白宮」結束試營運後趁著母親節推出系列好康，只要完成打卡即可享有媽媽「5折」開吃，等於175元即可吃到飽超划算；礁溪長榮鳳凰酒店「桂冠自助餐廳」新登場的下午茶Buffet，也吃得到日式甜點、韓式料理、現做可麗餅，還有星巴克咖啡無限暢飲，讓大家5月份帶媽媽用親民價享受貴婦級悠閒。

白宮渡假飯店 漫Man Easy Café

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

繼身分證優惠落幕後，白宮渡假飯店新開的「漫Man Easy Café」5/8起至5/31推出全新母親節活動，活動期間凡分享任何跟白宮下午茶有關的部落客文章或臉書文章，並以飯店白宮建築為背景，親媽媽臉頰拍照，媽媽即可享半價。代表原價350元的自助餐，只要175元就有，孩子攜媽媽到場再加贈香頌玫瑰花，提醒大家5折活動每組客人限一名母親享優惠。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

而活動還有延伸好康，除了每月粉絲專頁會贈送10名「免費用餐券」，6月起憑試營運票根或母親節票根，每種票根到店用餐都可折價30元，造訪時還會再加贈50元折價券供下次使用，不設截止日期，不必急著使用超佛心。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

值得一提的是，配合母親節，5/8至5/15下午茶Buffet將不加價升級食材，新提供黑松露義大利麵、桂妃駕到包、櫻桃優格享瘦品，另有更多熟食、輕食、甜點及飲品，一律無限供應。

漫 Man Easy Café地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號營業時間：14：00-17：30（週一公休）、用餐限90分鐘價位：12歲以上每人350元

礁溪長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

礁溪長榮鳳凰酒店二樓的「桂冠自助餐廳」，即日起帶著全新下午茶吃到飽來襲，熟食有韓系的韓式炸雞翅、炸魚板、辣炒年糕、韓式關東煮，另有披薩、魚丸米粉湯、蘿蔔燉排骨湯等，還有多款日系甜點如櫻餅、羊羹、紅豆大福、山藥餅、抹茶奶酪、黑糖蕨餅。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

宜蘭ㄚ欣的美食日誌推薦現做的日式可麗餅，酥脆餅皮包覆卡士達或冰淇淋超滿足，飲品則有芋頭牛奶、綠豆沙牛奶，還能盡情享受4款星巴克咖啡喝到飽。而Buffet自然少不了冰淇淋，冰控另有哈根達斯冰淇淋、泰國明果冰淇淋、青森蘋果霜淇淋，多項甜食冰品任大家兩個小時內輕鬆吃回本，每人400元。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

長榮鳳凰酒店（礁溪）地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號(二樓桂冠自助餐廳)營業時間：14：30-16：30、用餐2小時價位：七歲(含)以上每人400元+10%，用餐時間2小時

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