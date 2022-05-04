麻古茶坊買一送一！母親節限時3天快閃　孝敬媽媽金萱三Q再附感謝卡

麻古茶坊難得一見的買一送一活動來襲！為歡慶母親節，連鎖手搖麻古茶坊推出快閃優惠，5/6起至5/8期間只要購買爆料系「金萱三Q」，即可免費獲得一杯高山金萱茶，再加送限量感謝卡，幫大家孝敬媽媽出一份心力。

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊限時優惠將於5/6開跑，截至5/8只要到店購買大杯金萱三Q，即贈大杯高山金萱茶，加碼附贈母親節感謝卡乙張。提醒大家活動截至晚間8點，每人限購2組，但不限購買次數，母親節感謝卡數量有限，各門店贈完為止。

圖／麻古茶坊提供

此次促銷主人公金萱三Ｑ選用琥珀色高山金萱茶湯，經過精心沖泡、沖煮、慢熬等步驟，強調喝得到回甘尾韻，每杯加入Ｑ彈波霸、小珍珠、彈牙的椰果亦是一大亮點，一杯售價45元就能收穫三重口感，必定虜獲咀嚼控媽媽的心。而額外獲得的高山金萱也適合喜愛好茶的媽媽，純粹的清香風味飯後來杯十分解膩，活動快閃3天，電話訂購及外送平台不適用於此活動方案。

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