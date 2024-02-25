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全家「靜岡抹茶霜淇淋」3月強勢回歸！ 雙口味再搭超人氣巧克力 隱藏版「霜淇淋買1送1」優惠倒數5天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者陳立儀攝影、全家便利商店提供
圖／記者陳立儀攝影、全家便利商店提供

全家新品霜淇淋報到！繼7-ELEVEN搶先曝光3月新品「櫻花玫瑰霜淇淋」後，全家便利商店3月將推出「靜岡抹茶霜淇淋」應戰搶攻霜淇淋市場。由於茶口味廣受消費者喜愛，因此網友們都歡呼「終於是茶口味」、「吃爆抹茶啦」。

全家「巧克力霜淇淋」也有一票忠實粉絲。圖／全家便利商店提供
全家「巧克力霜淇淋」也有一票忠實粉絲。圖／全家便利商店提供

超商霜淇淋新口味先後曝光，7-ELEVEN「櫻花玫瑰霜淇淋」呼應春日芬芳登場，而全家則有超人氣茶口味「靜岡抹茶霜淇淋」，雙口味部分則能搭配同樣深受歡迎的「巧克力霜淇淋」，抹茶＋巧克力的經典組合，勢必又將掀起一波開吃打卡熱潮。全家新一檔霜淇淋固定於每月5日開賣，但仍依各門市霜料供應情況為準，會有部分門市搶先販售的可能。

全家便利商「靜岡抹茶霜淇淋」3月回歸開賣。記者陳立儀／攝影
全家便利商「靜岡抹茶霜淇淋」3月回歸開賣。記者陳立儀／攝影

此外，尚持有全家FamiPort票券的朋友別忘了！2/29前，憑全家票券可享「霜淇淋（不限口味）、中杯熱單品美式」買一送一優惠各乙次。而自2024/3/1起，票券優惠霜淇淋部分則改為「優惠價39元（原價49元）」，並攜手大戶屋、bb.q CHICKEN等餐飲品牌和Let's café Plus品牌體驗店祭出優惠。

自2024/3/1起，全家FamiPort票券優惠進行更新。圖／全家便利商店提供
自2024/3/1起，全家FamiPort票券優惠進行更新。圖／全家便利商店提供

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7-ELEVEN 全家便利商店 咖啡 巧克力 抹茶 買一送一 超商 霜淇淋

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