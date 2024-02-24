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買青蘋果送Apple！ 三分春色4款「青蘋果季」手搖飲抽iPad Air 喝得到日本青森縣蘋果汁

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

「三分春色」青蘋果季開跑啦！ 南部人氣手搖飲「三分春色」，配合春季檔期，推出4款青蘋果新品，還加碼送出飲料折價券跟抽獎，最大獎為原價24290元的蘋果10.9吋iPad Air與Apple Pencil。

圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

三分春色一口氣推出4款青蘋果飲品，分別是茉莉花綠茶香氣加上起司鹹口味的蘋果香特製奶蓋的「青蘋果朵朵」、可爾必思酸甜口感的「青蘋果可爾必思」；另外兩款與「日本青森縣蘋果汁」相融合的是，果香與茶味恰到好處的「青蘋果粒綠茶」以及清爽解膩又溫和的「青蘋果粒紅茶」。

青蘋果朵朵。圖／三分春色提供
青蘋果朵朵。圖／三分春色提供

青蘋果可爾必思。圖／三分春色提供
青蘋果可爾必思。圖／三分春色提供

三分春色自2/24起上架四款青蘋果手搖新品，於3/4至3/17推出不限杯數送出限量25元折價券(10元全品項折價券＋15元青蘋果飲品折價券)，限下回購買使用；於3/18至3/31期間，至門市掃QRcode填寫問卷，就可以參加抽獎，10.9吋iPad Air 64G+ Apple Pencil二代1名、100元飲品貴賓券20名(預計4/12抽出)，讓大家喝手搖飲還能抽蘋果平板！

圖／三分春色提供
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青蘋果粒紅茶。圖／三分春色提供
青蘋果粒紅茶。圖／三分春色提供

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