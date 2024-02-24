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星巴克「買一送一」來了！ 限時4天截圖春日花瓣享「特大杯」優惠　台南燈會星巴克特色商品快收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克買一送一又來了！ 一連四天推出「尋找春日幸福花瓣 社群截圖好友分享日」，把握元宵佳節走訪台南燈會，到台南特色門市品嚐咖啡，還能收藏專屬的星巴克台南城市馬克杯！

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

自2/26至2/29期間，連四天推出「尋找春日幸福花瓣 社群截圖好友分享日」，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此次優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；且每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

2024台灣燈會在臺南，趁著到臺南走春欣賞燈會，星巴克推薦走訪多間臺南地區特色門市品嚐咖啡，並收藏與臺南燈會合作的限定商品，例如以幾何的設計手法詮釋燈會光影的交疊的「臺南400隨行卡」、以臺南建築武廟牆為包裝設計的「花生可可杏仁捲」酥脆捲心餅、還有星巴克「Beenthere台南馬克杯」。

同時，2/24至2/25至臺南地區全星巴克門市即可享全品項享88折優惠。(飲料、服務性商品、隨行卡及儲值除外)

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／星巴克提供
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