台灣就有扁可頌！ 韓國爆紅流行「可頌鍋巴」嚐鮮3店 超酥脆的餅乾零嘴、夾著冰淇淋吃更美味

還沒跟上「扁可頌」流行嗎？ 繼倫敦開始流行起巨大版本可頌麵包之後，這股創意風潮流進南韓甜點界，更在2023年末吹起最新的「扁可頌旋風」，顧名思義就是壓扁的可頌，吃過的人分享不只外型吸睛，連口感也像餅乾一樣的酥脆超涮嘴！

圖／IG@susiesusie2023授權

扁可頌的韓文「크룽지」有著「可頌鍋巴」的含義，將傳統的法國麵包牛角麵包「Crunji」壓製成硬皮形狀，再塗上巧克力或焦糖蜂蜜，比起原來的麵包更加爽脆可口，也像鍋巴一樣扁平酥脆超吸睛，立刻成為韓國各大咖啡廳和便利商店的端上桌的火紅品項。

近期到南韓旅遊的民眾不妨嚐試，有些咖啡廳會在扁可頌上面塗上果醬、巧克力獎、撒上太妃糖、堅果、杏仁等，還有網友提到創新吃法，將2片扁可頌夾著霜淇淋一起吃，一口氣嚐到冷熱交融美味口感。

圖／翻攝Brunchhaus google評論

不用飛韓國了！特蒐全台最新出沒的「扁可頌」嚐鮮地點，快收藏！

Brunchhaus

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位於北市大橋頭一帶的歐風質感早午餐咖啡廳「Brunchhaus」，店內就有這一款受歡迎的韓國甜點「扁可頌」，可以點單片可頌脆餅，也有提供扁可頌加上冰淇淋的午茶甜點，再加一杯鮮奶油拿鐵，是到訪者經常推薦的美味組合！

地址：台北市大同區民權西路225巷12號1樓

蘇西Susie 千層酥

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位在高雄市新興區的「蘇西Susie」可愛小攤車，專賣千層酥甜點，店家為保持千層酥口感，多半是現點現作美味，最新推出的新品「壓力山大」(每片38元)，外型與實品都和韓國扁可頌一樣，只是多了創新名稱，店家還po出各種不同擺拍創意吃法，攤車每日的出餐情形不同，最好先追蹤店家IG確認哦！

地址：高雄市新興區錦田路11號

懿品乳酪菓子手造所

圖／翻攝懿品乳酪菓子手造所FB

連鎖人氣點心店「懿品乳酪菓子手造所」也可吃到扁可頌啦！把香酥的可頌壓扁扁，像餅乾也像鍋巴的口感，更在炙燒壓制時特地使用了比利時🇧🇪珍珠糖，讓整體不會過於甜膩，還能吃到可頌原有的香氣酥脆。各分店的庫存量不定，想購買可先致電確認，還有線上訂購服務可參考。

地址：高雄市鼓山區青海路163號