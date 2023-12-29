給你好心情！韓國第一甜甜圈推期間限定「微笑蛋糕」 最強級別「3款甜笑」融化你的心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@cafeknotted
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韓國第一甜甜圈「Knotted」曾於今年登台快閃晶華酒店，Q版「微笑臉」極具品牌代表性，更於年末在韓推出期間限定「三款微笑蛋糕」，招牌笑臉超療癒，還沒開動就先被萌翻了。

圖／IG@cafeknotted
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韓國首屈一指的甜甜圈品牌「Knotted」除了各式招牌甜甜圈受到顧客喜愛，多款造型蛋糕也是許多人過節慶生首選。2023年末，「Knotted」特別推出招牌Yellow、粉紅巧克力及雪人造型等3款「微笑蛋糕」，經典的招牌微笑療癒不在話下，粉紅巧克力微笑蛋糕加入濃郁巧克力及清爽莓果醬，而招牌Yellow微笑蛋糕及雪人微笑蛋糕則主打香濃鮮奶油，以上3款蛋糕不僅都是經典好滋味，搭配爆萌笑臉更是甜蜜滿分。

招牌Yellow微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted
招牌Yellow微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted

粉紅巧克力微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted
粉紅巧克力微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted

雪人微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted
雪人微笑蛋糕。圖／IG@cafeknotted

值得一提的是，「微笑蛋糕」為期間限定僅販售至12/31，若有剛好在韓的朋友，不妨找找「Knotted」線下門店，打卡品牌最夯最熱賣的可愛甜甜圈及療癒蛋糕囉！

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