給你好心情！韓國第一甜甜圈推期間限定「微笑蛋糕」 最強級別「3款甜笑」融化你的心

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-09-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 임진각、헤이리 문화예술마을 （HEYRI藝術村）、가드너스。 坡州位於首爾北部的京畿道，這個鄰近北韓的地區經常在韓劇中提及。然而，坡州不僅是個為數不多能在電視劇中聽到的地名，更是一處擁有眾多令人向往的旅遊勝地。這個地方充滿了文化與歷史的精華，擁有Heyri藝術村、和平世界公園和坡州Premium Outlet等獨特景點，讓你在探索中感受到不同於首爾的魅力。Heyri藝術村匯集了各種藝術形式，是一個充滿創意和靈感的地方。和平世界公園象徵著國際友誼和和平的重要性，展示著壯麗的景觀和深刻的象徵意義。另外，坡州Premium Outlet在特殊節日如聖誕節時更是精彩紛呈，提供多樣的購物選擇和節日氛圍，是購物和休閒的絕佳去處。總而言之，坡州不僅是一個為人所熟悉的名字，更是一個值得探索和體驗的精彩之地，大家一起來看看坡州一日遊的景點安排吧！

2023-12-13 14:00