5家必吃「30公分巨大可頌」1次看！黃金比例、8倍霸王可頌統統吃得到

可頌麵包是許多麵包控最愛的麵包美食之一。近年的「大可頌」成為熱潮，超過30公分長度的大小配上一杯咖啡或飲品成為最棒的下午茶。UDN小編特別整理全台必吃的5大「巨可頌」，一起來看看吧。

Feeling18 LAB烘焙研究所

南投Feeling18 LAB烘焙研究所專注於千層類麵包與冷藏甜點。近日推出的「巨可頌」與「大可頌」，成為南投埔里的矚目話題。無論是巨可頌四入分享組（含四杯130元飲品） NT$999，或者單品大可頌 NT$300元，均需三天前預訂，而一般原味可頌的價格為NT$65元。

圖／文華餅房提供

台北文華東方酒店文華餅房

來自台北文華東方酒店文華餅房的「進擊的可頌」，由行政西點主廚趙崇曦巧手製作，規格約30公分。主廚精湛的技藝呈現出最佳質地與口感，薄如紙的外皮令可頌更加平滑。搭配一直以來使用的「萊思克AOP發酵奶油」，味蕾沉浸於奶香的享受。這份珍品售價為NT$680，需提前三天預訂，且僅限外帶自取。精美的包裝盒使其成為節慶送禮的上佳之選。

圖／文華餅房提供

圖／文華餅房提供

Miss V Bakery

Miss V Bakery巧妙結合內用店的特點，推出多款「巨可頌」品嘗方式。巨可頌早午餐NT$730，巨可頌拿鐵套餐NT$450，母子可頌NT$499，以上三款皆需三天前預訂。此外，更提供客製化母子可頌禮盒，可搭配自選的五顆迷你可頌，不僅獨特而且貼心。讓享用可頌成為一種多重滋味的饗宴。

圖／Miss V Bakery提供

奶油麵包礁溪旗艦店

在礁溪轉運站附近的「奶油麵包 礁溪旗艦店」，除了提供經典手製麵包外，還擁有歐洲小餐館的氛圍，讓人仿彿置身南法鄉村。最新推出的「巨無霸可頌」需要三天前預訂，特別建議學習法國人的吃法，將可頌浸泡在咖啡中，打造完美的早餐體驗，不再有屑屑掉落的困擾。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

高雄漢來大飯店LB

經過一個多月的研發，高雄漢來大飯店LB於10月中推出「八倍霸王可頌」和「四倍霸王可頌」。以冬乳及萊思克AOP片狀發酵奶油製作，經過近一小時的烤焙，呈現出濃郁奶香與極佳的口感。提供三種尺寸供選擇，包括八倍霸王可頌NT$800（每日限量供應）、四倍巨大可頌NT$200（每日限量供應）和主廚可頌NT$60元。

圖／糕餅小舖提供

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