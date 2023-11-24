天冷嗑火鍋！ 9大品牌「開鍋優惠」抽好禮　王品領1折券、高雄享千葉開幕龍蝦4折

天冷快開鍋囉！ 這個冬天搶先吃鍋，消費就能享優惠，王品旗下6大鍋物消費滿額領1折券、享千葉高雄店全新開幕加價購龍蝦4折、老先覺、潮味決推全民開鍋拿抽獎券，火鍋控們摩拳擦拳快訂位去！

⊙王品集團強鍋季

圖／王品集團提供

12/1起，王品旗下6家品牌「旬嚐、嚮辣、尬鍋、聚、青花驕及和牛涮」，凡前往任一鍋物品牌消費滿500元，結帳時出示「王品瘋美食App」會員卡，能獲1枚徽章，2枚徽章就可兌換88點瘋點數，集滿4枚徽章可兌換200點瘋點數。

集滿5枚徽章可兌換6品牌5折券各1張，6枚徽章除了換6品牌1折券外，還有機會抽中價值13萬的金鍋票券，有機會免費兌換6品牌限定鍋物各12次，可以免費吃高達72次。

青花驕。圖／王品集團提供

更打造專屬開鍋儀式，隨鍋附贈女神降臨開鍋刮刮樂，現刮現開獎，可領品牌贈菜或95折優惠，最大獎項是9999純金牌1面，預估將送出共12面金牌。

⊙享 千葉火鍋吃到飽插旗高雄

享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供

「享 千葉火鍋」全台第二家店插旗高雄，佔地超過400坪，打造全新用餐體驗，以日式文青用餐氛圍、超澎派美食，主打6大亮點，讓人有極致吃鍋頂級感受：生猛海鮮吧、特色美食區、海尼根生啤酒、哈根達斯、日式霜淇淋，更獨家擁有12種超特殊口味湯底，給愛喝湯的你更多元選擇。

享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供

自11/23至12/31享味卡會員回娘家續卡免費，只要持2023/5/1至12/31期限內的享味卡，於開幕期間開鍋消費，可免費再續卡一年；開幕期間請你喝好茶，只要成人開鍋就送原萃綠茶乙瓶；海鮮控衝波士頓大龍蝦原價899元，11/23至12/31開幕期間加價購約4折只要359元；超浮誇大龍蝦立即大升級生猛海鮮鍋。

⊙老先覺、潮味決推冬季新鍋

圖／吾蜂美味集團提供

因應冬季推新鍋，人氣品牌「老先覺功夫窯燒鍋」帶來新品蔘鬚糙米雞湯鍋與元氣蔘鬚糙米雞腿鍋，用暖心雞白湯為大家冬令進補，而滷味界的潮牌「潮味決」則把義式紅番茄與新品羅勒義式青醬視覺結合，以紅配綠概念的耶誕美食盛宴。

潮味決。圖／吾蜂美味集團提供

慶祝老先覺13週年和潮味決4週年的到來，聯手舉辦一場空前盛大的週年慶活動，自11/29至2024/1/9，至老先覺功夫窯燒鍋開鍋，或至潮味決消費滿150元，皆可獲得一張「全民登機抽獎券」，豪邁送上總價值超過兩百萬的贈品，還有週週抽獎時期：12/7、12/14、12/21、12/28、1/4，1/11登場抽獎重頭戲，有機會獲得宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport以及AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票等獎項，冬季吃鍋再把豐富好禮帶回家！

圖／吾蜂美味集團提供

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