快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

天冷嗑火鍋！ 9大品牌「開鍋優惠」抽好禮　王品領1折券、高雄享千葉開幕龍蝦4折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／王品集團、千葉餐飲集團、吾蜂美味集團提供
圖／王品集團、千葉餐飲集團、吾蜂美味集團提供

天冷快開鍋囉！ 這個冬天搶先吃鍋，消費就能享優惠，王品旗下6大鍋物消費滿額領1折券、享千葉高雄店全新開幕加價購龍蝦4折、老先覺、潮味決推全民開鍋拿抽獎券，火鍋控們摩拳擦拳快訂位去！

⊙王品集團強鍋季

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

12/1起，王品旗下6家品牌「旬嚐、嚮辣、尬鍋、聚、青花驕及和牛涮」，凡前往任一鍋物品牌消費滿500元，結帳時出示「王品瘋美食App」會員卡，能獲1枚徽章，2枚徽章就可兌換88點瘋點數，集滿4枚徽章可兌換200點瘋點數。

集滿5枚徽章可兌換6品牌5折券各1張，6枚徽章除了換6品牌1折券外，還有機會抽中價值13萬的金鍋票券，有機會免費兌換6品牌限定鍋物各12次，可以免費吃高達72次。

青花驕。圖／王品集團提供
青花驕。圖／王品集團提供

更打造專屬開鍋儀式，隨鍋附贈女神降臨開鍋刮刮樂，現刮現開獎，可領品牌贈菜或95折優惠，最大獎項是9999純金牌1面，預估將送出共12面金牌。

⊙享 千葉火鍋吃到飽插旗高雄

享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供
享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供

「享 千葉火鍋」全台第二家店插旗高雄，佔地超過400坪，打造全新用餐體驗，以日式文青用餐氛圍、超澎派美食，主打6大亮點，讓人有極致吃鍋頂級感受：生猛海鮮吧、特色美食區、海尼根生啤酒、哈根達斯、日式霜淇淋，更獨家擁有12種超特殊口味湯底，給愛喝湯的你更多元選擇。

享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供
享 千葉火鍋插旗高雄。圖／千葉餐飲集團提供

自11/23至12/31享味卡會員回娘家續卡免費，只要持2023/5/1至12/31期限內的享味卡，於開幕期間開鍋消費，可免費再續卡一年；開幕期間請你喝好茶，只要成人開鍋就送原萃綠茶乙瓶；海鮮控衝波士頓大龍蝦原價899元，11/23至12/31開幕期間加價購約4折只要359元；超浮誇大龍蝦立即大升級生猛海鮮鍋。

⊙老先覺、潮味決推冬季新鍋

圖／吾蜂美味集團提供
圖／吾蜂美味集團提供

因應冬季推新鍋，人氣品牌「老先覺功夫窯燒鍋」帶來新品蔘鬚糙米雞湯鍋與元氣蔘鬚糙米雞腿鍋，用暖心雞白湯為大家冬令進補，而滷味界的潮牌「潮味決」則把義式紅番茄與新品羅勒義式青醬視覺結合，以紅配綠概念的耶誕美食盛宴。

潮味決。圖／吾蜂美味集團提供
潮味決。圖／吾蜂美味集團提供

慶祝老先覺13週年和潮味決4週年的到來，聯手舉辦一場空前盛大的週年慶活動，自11/29至2024/1/9，至老先覺功夫窯燒鍋開鍋，或至潮味決消費滿150元，皆可獲得一張「全民登機抽獎券」，豪邁送上總價值超過兩百萬的贈品，還有週週抽獎時期：12/7、12/14、12/21、12/28、1/4，1/11登場抽獎重頭戲，有機會獲得宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt、宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport以及AirAsia台北吉隆坡雙人來回機票等獎項，冬季吃鍋再把豐富好禮帶回家！

圖／吾蜂美味集團提供
圖／吾蜂美味集團提供

延伸閱讀：

天冷吃鍋！他好奇超商個人火鍋很賺錢？ 網搖頭：寧去火鍋店

「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元

王品 龍蝦

相關新聞

天冷嗑火鍋！ 9大品牌「開鍋優惠」抽好禮　王品領1折券、高雄享千葉開幕龍蝦4折

天冷快開鍋！ 王品6大鍋物消費領1折券、享千葉高雄店開幕龍蝦4折、老先覺全民開鍋拿抽獎券

「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元

「黑色星期五」優惠集合！ 拿鐵買一送一、霜淇淋第2件10元、炸雞下殺199、漢堡只要50元

限時3天！全家拿鐵、雪糕買1送1 霜淇淋第2支10元開吃

全家霜淇淋優惠又來啦！本週氣溫回升，熱到需要來支Fami!ce霜淇淋降溫一下，從11月24日至11月26日限時3天，凡使...

感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折

感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21th香草烤雞79折

500趴2023／星級酒店限定美饌 台灣味偕潮流Fine Dining華麗出攤

將於12月1日至3日於台北101水舞廣場登場的「500趴2023」，今年邁入第四屆。一如既往，再次邀集眾多高品質美食攤位，貫徹「翻轉日常 質感共創」的精神。除了國際名廚江振誠領軍的RAW四度出攤，首次參與活動的「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒、人氣私廚等，本屆也匯聚各方質感Fine Dining餐廳及道地台灣菜，要讓到場的眾人一次品嘗台灣各地細緻且多元的滋味。

快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」過年預購檔期曝光 網：拚手速了

過年送禮快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」開搶時間曝光 網：拚手速了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。