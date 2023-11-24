快訊

藍要劃清界線 凌濤：不接受柯文哲替國民黨立委站台

高雄連鎖壽司店被指用漂白水消毒杯子？客人見白色粉末傻眼 店家這樣說

法拉利姐張婷婷推有聲LINE貼圖狂破音「ㄙㄟˋㄙㄟˋ打賞」！網笑必買 還害小孩哭了

「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

感恩節過後，緊接著就是萬眾矚目的「黑色星期五」(黑五)啦！ 趁此購物下殺狂歡之際，再來點美食優專犒賞自己，星巴克、超商咖啡、霜淇淋、速食炸雞與漢堡皆有美食優惠可追，從今起的週末3天把握機會開吃囉！

●星巴克

11月24日當日，星巴克推出「一起迎接美好週末」活動，購買2杯大杯(含)以上飲品，享同品項第二杯半價。

圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

●全家

全家門市自11月24日至11月26日，Let's Cafe大杯單品拿鐵咖啡不限冰熱任選買1送1；霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元。

圖／全家便利商店
圖／全家便利商店

●7-ELEVEN

即日起至11月26日，7-ELEVEN便利商店門市購買大杯精品美式咖啡享不限冰熱買2送1，以及黑糖珍珠撞奶、濃萃美式咖啡同品項不限冰熱買2送2優惠。另，慶祝City Cafe厚乳拿鐵新品上市，於即日起至11月28日，厚乳拿鐵第二杯半價。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

●萊爾富

萊爾富便利商店於即日起至12月12日推出Hi Cafe大杯蜂蜜風味拿鐵不限冰熱、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元優惠。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

●OK mart

OK便利商店於11月24日黑色星期五當天推出「OK Cafe好咖日」活動，消費者前往全台OK便利商店門市將可享有大杯莊園級美式或拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式或拿鐵不限冰熱同品項買2送2優惠，且購買不限組數並可寄杯。

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

●拿坡里

拿坡里於11月24日至11月30日「5塊炸雞」下殺199元(原價275)，優惠僅限7天！此外，凡於12月20日前到店消費的顧客，更可以「29元銅板價」加購超人氣副選美食「酥脆鱈魚香絲」。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至11月30日購買天丼珍珠堡、厚培根吉士牛肉堡、歐式火雞堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡等4款指定漢堡V型薯條套餐，享50元優惠價加購「低碳植米系列珍珠堡1個」(限乙次)。

圖／摩斯漢堡
圖／摩斯漢堡

延伸閱讀：

感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折

法餐冷湯變手搖！先喝道神級新品「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」重磅上市 加碼連兩日買一送一要搶喝

摩斯漢堡 炸雞 牛肉 拿坡里 霜淇淋

相關新聞

「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元

「黑色星期五」優惠集合！ 拿鐵買一送一、霜淇淋第2件10元、炸雞下殺199、漢堡只要50元

限時3天！全家拿鐵、雪糕買1送1 霜淇淋第2支10元開吃

全家霜淇淋優惠又來啦！本週氣溫回升，熱到需要來支Fami!ce霜淇淋降溫一下，從11月24日至11月26日限時3天，凡使...

感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折

感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21th香草烤雞79折

500趴2023／星級酒店限定美饌 台灣味偕潮流Fine Dining華麗出攤

將於12月1日至3日於台北101水舞廣場登場的「500趴2023」，今年邁入第四屆。一如既往，再次邀集眾多高品質美食攤位，貫徹「翻轉日常 質感共創」的精神。除了國際名廚江振誠領軍的RAW四度出攤，首次參與活動的「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒、人氣私廚等，本屆也匯聚各方質感Fine Dining餐廳及道地台灣菜，要讓到場的眾人一次品嘗台灣各地細緻且多元的滋味。

快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」過年預購檔期曝光 網：拚手速了

過年送禮快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」開搶時間曝光 網：拚手速了

時隔5年重回東區！「麵屋武藏」光復店11月27日起試營運 最新菜單搶先看

麵屋武藏回歸東區！時隔五年再度插旗台北東區，拉麵控的愛店「麵屋武藏」光復店將於11月27日起試營運，消息曝光後引起饕客歡呼，準備開吃衝一波！ 「麵屋武藏」登台首店即插旗東區，後因租約到期結束營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。