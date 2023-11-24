「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元

感恩節過後，緊接著就是萬眾矚目的「黑色星期五」(黑五)啦！ 趁此購物下殺狂歡之際，再來點美食優專犒賞自己，星巴克、超商咖啡、霜淇淋、速食炸雞與漢堡皆有美食優惠可追，從今起的週末3天把握機會開吃囉！

●星巴克

11月24日當日，星巴克推出「一起迎接美好週末」活動，購買2杯大杯(含)以上飲品，享同品項第二杯半價。

圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

●全家

全家門市自11月24日至11月26日，Let's Cafe大杯單品拿鐵咖啡不限冰熱任選買1送1；霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元。

圖／全家便利商店

●7-ELEVEN

即日起至11月26日，7-ELEVEN便利商店門市購買大杯精品美式咖啡享不限冰熱買2送1，以及黑糖珍珠撞奶、濃萃美式咖啡同品項不限冰熱買2送2優惠。另，慶祝City Cafe厚乳拿鐵新品上市，於即日起至11月28日，厚乳拿鐵第二杯半價。

圖／7-ELEVEN提供

●萊爾富

萊爾富便利商店於即日起至12月12日推出Hi Cafe大杯蜂蜜風味拿鐵不限冰熱、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元優惠。

圖／萊爾富提供

●OK mart

OK便利商店於11月24日黑色星期五當天推出「OK Cafe好咖日」活動，消費者前往全台OK便利商店門市將可享有大杯莊園級美式或拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式或拿鐵不限冰熱同品項買2送2優惠，且購買不限組數並可寄杯。

圖／OKmart提供

●拿坡里

拿坡里於11月24日至11月30日「5塊炸雞」下殺199元(原價275)，優惠僅限7天！此外，凡於12月20日前到店消費的顧客，更可以「29元銅板價」加購超人氣副選美食「酥脆鱈魚香絲」。

圖／拿坡里提供

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至11月30日購買天丼珍珠堡、厚培根吉士牛肉堡、歐式火雞堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡等4款指定漢堡V型薯條套餐，享50元優惠價加購「低碳植米系列珍珠堡1個」(限乙次)。

圖／摩斯漢堡

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