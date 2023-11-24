「黑色星期五」優惠快追！ 超商咖啡買1送1 星巴克、霜淇淋第2件折扣 炸雞199漢堡只要50元
感恩節過後，緊接著就是萬眾矚目的「黑色星期五」(黑五)啦！ 趁此購物下殺狂歡之際，再來點美食優專犒賞自己，星巴克、超商咖啡、霜淇淋、速食炸雞與漢堡皆有美食優惠可追，從今起的週末3天把握機會開吃囉！
●星巴克
11月24日當日，星巴克推出「一起迎接美好週末」活動，購買2杯大杯(含)以上飲品，享同品項第二杯半價。
●全家
全家門市自11月24日至11月26日，Let's Cafe大杯單品拿鐵咖啡不限冰熱任選買1送1；霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元。
●7-ELEVEN
即日起至11月26日，7-ELEVEN便利商店門市購買大杯精品美式咖啡享不限冰熱買2送1，以及黑糖珍珠撞奶、濃萃美式咖啡同品項不限冰熱買2送2優惠。另，慶祝City Cafe厚乳拿鐵新品上市，於即日起至11月28日，厚乳拿鐵第二杯半價。
●萊爾富
萊爾富便利商店於即日起至12月12日推出Hi Cafe大杯蜂蜜風味拿鐵不限冰熱、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元優惠。
●OK mart
OK便利商店於11月24日黑色星期五當天推出「OK Cafe好咖日」活動，消費者前往全台OK便利商店門市將可享有大杯莊園級美式或拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式或拿鐵不限冰熱同品項買2送2優惠，且購買不限組數並可寄杯。
●拿坡里
拿坡里於11月24日至11月30日「5塊炸雞」下殺199元(原價275)，優惠僅限7天！此外，凡於12月20日前到店消費的顧客，更可以「29元銅板價」加購超人氣副選美食「酥脆鱈魚香絲」。
●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至11月30日購買天丼珍珠堡、厚培根吉士牛肉堡、歐式火雞堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡等4款指定漢堡V型薯條套餐，享50元優惠價加購「低碳植米系列珍珠堡1個」(限乙次)。
延伸閱讀：
．感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折
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