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感恩節美食優惠！ 漢堡王12項買一送一、摩斯11元喝紅茶、21Plus香草烤雞79折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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歲末感恩優惠來了！ 11/23感恩節來到，快來瞧一瞧美食優惠，摩斯漢堡祭優惠11元喝紅茶、50元還能加米漢堡，漢堡王12項買一送一烤雞堡免費送、華堡享半價，21Plus推香草烤雞天天79折優待！

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡
圖／摩斯漢堡

摩斯漢堡感恩節限時優惠，即日起至11/30，早餐「元氣牛肉蛋堡」搭配摩斯咖啡，2套原價200元，優惠價170元；除此之外在午晚餐時段，消費指定主餐能以50元加購低碳植米系列珍珠堡；另有買蜂蜜檸檬蒟蒻，可加11元優惠價加購大杯冰紅茶。

圖／摩斯漢堡
圖／摩斯漢堡

●漢堡王

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王感恩節即起至11/30，連續10天於臨櫃漢堡王門市或於官網，任購2套原味/辣味常態「華堡套餐」，就加碼免費贈送一個期間限定「椒麻烤雞堡」，現賺109元省荷包。

圖／漢堡王
圖／漢堡王

再推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都買一送一；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款統統買一送一。

●21Plus

即日起至11/30，21Plus感恩節吃21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元(原價470元)、21香草烤半雞優惠價198元(原價250元)。

圖／21Plus
圖／21Plus

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