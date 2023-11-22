快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」過年預購檔期曝光 網：拚手速了

比五月天演唱會還難搶！ 有「蛋黃酥界的愛馬仕」美譽的陳耀訓蛋黃酥，每到開放預購時間總是被秒殺。昨(21日)晚間最新公布2024過年蛋黃酥禮盒預購檔期，「紅土蛋黃酥」預購時間，將在12月5日（二）中午12：30開搶！

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」昨宣布，轉眼又近年底，2024農曆新年檔期的紅土蛋黃酥預購將展開，預購日為2023年12月5日（二）中午12:30，提貨時間2023年12月16日至2024年2月8日（營業時間12:00-19:30），售價980元（1盒10入）。

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

陳耀訓蛋黃酥提醒，賞味期限常溫5天、冷藏10天，每人限購5盒，蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。並強調強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。

預購消息一公告，網友紛紛tag朋友，互相喊話「加油」、「拳頭握緊」、「好難搶～真的是拚手速的」、「我覺得買得到的人都是天選之人。」

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

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