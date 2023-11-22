快訊

整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看

選後再協商醫護權益...工會憂換政黨恐跳票 薛瑞元：你賭賭看

達成協議！哈瑪斯資深官員：23日上午10時開始跟以色列休戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」過年預購檔期曝光 網：拚手速了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

比五月天演唱會還難搶！ 有「蛋黃酥界的愛馬仕」美譽的陳耀訓蛋黃酥，每到開放預購時間總是被秒殺。昨(21日)晚間最新公布2024過年蛋黃酥禮盒預購檔期，「紅土蛋黃酥」預購時間，將在12月5日（二）中午12：30開搶！

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

臉書「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」昨宣布，轉眼又近年底，2024農曆新年檔期的紅土蛋黃酥預購將展開，預購日為2023年12月5日（二）中午12:30，提貨時間2023年12月16日至2024年2月8日（營業時間12:00-19:30），售價980元（1盒10入）。

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

陳耀訓蛋黃酥提醒，賞味期限常溫5天、冷藏10天，每人限購5盒，蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。並強調強調「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。

預購消息一公告，網友紛紛tag朋友，互相喊話「加油」、「拳頭握緊」、「好難搶～真的是拚手速的」、「我覺得買得到的人都是天選之人。」

圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY臉書

延伸閱讀：

犯基隆大忌！ YTR用餐要求老闆「菜多」 買滷味傻眼「碗變大臉盆裝」

時隔5年重回東區！「麵屋武藏」光復店11月27日起試營運 最新菜單搶先看

蛋黃酥

相關新聞

快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」過年預購檔期曝光 網：拚手速了

過年送禮快筆記！ 「陳耀訓蛋黃酥」開搶時間曝光 網：拚手速了

時隔5年重回東區！「麵屋武藏」光復店11月27日起試營運 最新菜單搶先看

麵屋武藏回歸東區！時隔五年再度插旗台北東區，拉麵控的愛店「麵屋武藏」光復店將於11月27日起試營運，消息曝光後引起饕客歡呼，準備開吃衝一波！ 「麵屋武藏」登台首店即插旗東區，後因租約到期結束營業

朝聖全球首間alice + olivia café！不用排隊、不用預約就能品嚐4大私房夢幻甜點

你去朝聖了嗎？連品牌發源地美國都沒有的alice + olivia café在台開幕了！還與在地的4位特色甜點、茶飲達人合作，提供最私房的夢幻點心，讓消費者造訪時，不只能品嚐美味餐點，還能逛得開心，體驗最完整的alice + olivia精神。

林東芳父親賣麵一甲子！ 家屬低調證實「7月離世」 饕客嘆：年輕歲月一同消逝了

林東芳父親7月離世！ 家屬低調證實 饕客嘆：年輕歲月一同消逝了

這樣做太強了！網曝好市多「綜合蝦漿組」料理新招 引出老饕讚：一次買3包

還能這樣做！有名網友分享好市多一款「花枝蝦漿」，創意烹調新手法吸引網友留言「沒想到可以變化成這樣，版主太強了」、「原來還能這樣料理」。

吃披薩配魚板湯！韓國「Pizza maru」全台首店在新竹 限時推「買披薩送韓國魚板湯」 還有長型單人披薩方便吃

吃披薩就要配魚板湯！韓國超人氣披薩「Pizza maru」首度登台進駐新竹巨城，開吃韓國好味道，即日起至11/29，限時再推買披薩送「韓國魚板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。