法餐冷湯變手搖！先喝道神級新品「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」重磅上市 加碼連兩日買一送一要搶喝

魚子醬伯爵茶！古典玫瑰園集團旗下手搖品牌「先喝道」最新推出「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」，將法式料理中的魚子醬與品牌經典伯爵茶融合，獵奇組合意外搭配。加碼祭出11/24、11/25連續兩天「買一杯拿兩杯」的優惠好康，嘗鮮要把握。

圖／先喝道粉絲頁

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手搖控愛牌「先喝道」放大招，將西餐化身手搖飲，於11/24起推出超具話題性的「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」，帶有些許檸檬奶蓋的法式蛋白霜佐以飽含鮮味的魚子醬，搭配富有口感的濃厚奶蓋及茶香清奇的伯爵茶，有如法餐的開胃冷湯，難以想像的滋味就得親自品嘗才知道。新品原價159元，期間限定價129元，法料直接喝起來。

圖／先喝道粉絲頁

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此外，為慶祝新品上市，先喝道加碼推出「買一送一」，11/24及11/25兩日間購買「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」即贈「四季春茶王」，每人限購兩組共4杯，門市自取限定（外送及你訂平台不適用），開喝奢華手搖趁現在。

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先喝道 新品「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」優惠資訊

優惠日期：11/24、11/25

優惠內容：活動期間購買「魚子醬金檸奶蓋伯爵茶」即贈「四季春茶王」乙杯

備註：限門市自取（不適用外送及你訂平台）、優惠活動不合併使用；每人限購兩組（共四杯）

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