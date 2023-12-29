買一送一喝到跨年！「超商咖啡+手搖飲優惠」小七買7送7、全家、CoCo、康青龍、頃刻間都有買1送1

飲料控迎接2024年一定要看這一篇！為大家整理20大「咖啡+手搖飲料」優惠，包括4大超商咖啡優惠集合，還有知名手搖CoCo都可、TEA TOP、三分春色、頃刻間、星巴克都有買一送一，想要免費加料、第二杯半價、指定折扣優惠，統統一次收錄！

⊙7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」，自12/30至1/2推出「CITY CAFE濃萃美式」買7送7，每日限量2萬組、「濃萃拿鐵」買7送3，每日限量2萬組、「西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡」買4送3，每日限量1萬組。

再加碼「精品會員日CITY PRIMA」，「大杯精品美式」同品項買7送7，限量4萬組、「大杯精品拿鐵」同品項買7送4，限量2萬組、「中杯精品美式」同品項買7送7，限量4萬組、「中杯精品拿鐵」同品項買7送4，限量2萬組、「精品冰燕麥拿鐵」2杯120元，限量2萬組。

跨年之後，1/1至1/3期間還有「OPEN POINT會員專屬新年慶活動」，CITY CAFE「特大杯美式」買4送4，優惠價240元、「特大杯拿鐵」買4送2，優惠價280元、「GODIVA雪糕」任選4件優惠價222元，滿額直接再折22元、「哈根達斯雪酥」任選買2送1，3件298元，滿額優惠單支只要92元。

⊙全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店自12/29至1/1，於門市購買「Let’s Café特大美式」不限冰熱，享買1送1；APP優惠趣專區於12/29至1/1可領取「Let’s Café大杯單品美式買1送1券」、「Let’s Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，兌換期限至2024/1/7，同一期間「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，兌換期限至2024/1/3(每會員各限領1張)。

⊙萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富自即日起至2024/1/9期間，Hi Café系列「大杯美式咖啡」享2杯66元或「大杯拿鐵咖啡」享2杯88元。

自12/31至2024/1/1，萊爾富也於門市超值購與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café 大杯特濃系列的美式/拿鐵咖啡與Hi Café特大杯美式/拿鐵咖啡限時多杯數組合優惠活動，像是購買大杯冰/熱特濃美式咖啡或特大杯冰美式咖啡享20杯只要666元、購買大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡或特大杯冰拿鐵咖啡享15杯只要666元，兌換期限可至2024/3/31/。

⊙OKmart

圖／OKmart提供

OKmart推出門市與咖啡優惠，12/29至2024/1/1期間，推出連續4天活動優惠，首波寒冬必備的莊園級美式/拿鐵，限時4天買二送一；另，出門跨年不怕缺電，至全台OK門市消費滿額，即送「免費借電券」讓你充電4小時。

◎星巴克

維也納風奶香那堤。圖／星巴克提供

星巴克年末耶誕數位體驗遊戲，有機會獲得限定的專屬優惠，爽喝買一送一、第二杯半價等好康，已於12/28日結束領券，但兌換期間為獲券日後2天，提醒最後兌換至12/30止；每日兌換時間為11:00-20:00。

星禮程會員把握年末最後優惠，使用行動預點服務結帳輸入優惠碼「最愛維也納」可享新品維也納風奶香那堤大杯(含)以上77折優惠(含冰熱/特選)。

◎CoCo都可

圖／CoCo都可官網

CoCo都可即起至2024/1/2，在Uber Eats享有莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！提醒優惠限同品項，數量有限，售完為止，CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。

◎康青龍

圖／康青龍提供

康青龍自即日起至2024/1/2，祭出「跨年U好康」透過Uber Eats訂購康青龍，限定4款指定飲品「格雷冰茶」、「青龍茶王」、「御香鐵觀音」、「碧玉茉莉綠茶」，可享買一送一優惠！另外，同期間以龍來訂限定領券優惠，可享「粉紅佳人」第2杯半價。

◎頃刻間

圖／頃刻間提供

頃刻間年末推出「綠豆沙牛奶」、「紅豆沙牛奶」紅綠聖誕組合，即日起至2024/1/2祭出「第二杯半價」優惠，另外，只要加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝！提醒優惠不限品項與加料、取價低者折。

◎TEA TOP

圖／TEA TOP

TEA TOP即日起至2024/1/31，祭出6款人氣茶飲A+B+C任選一，優惠價只要100元，另外自備環保杯還可以現折5元超優惠。

A組合「108茶王、招牌高山青、蕎麥茶」+B組合「紅茶鮮奶茶、奶蓋紅茶、特濃可可」+C組合「珍珠、粉粿、芋圓」，皆為3選1，每人每次限購兩組好康(北部與中南部飲品、配料有所調整以現場門市為主，限到店自取)。

TEA TOP聖誕分享節活動，即日起至2024/1/2，領券可享指定飲品「第2杯半價」，使用你訂線上訂餐，購買指定5款飲品「Q凍竹香厚鮮奶、仙楂 108(茶王)、蕎麥茶、特濃可可、當代雙Q」，自取／外送(需符合門市訂購門檻)皆可使用優惠券，每個會員限領取2張。

◎三分春色

圖／三分春色提供

高雄鮮果茶飲品牌「三分春色」，每個月3號舉行「奉茶日」，以往只辦在中彰/新竹、台南以南地區，首度鎖定雙北店家，將於2024/1/3祭出「奉茶日」活動優惠。包括嚴選金萱、春分特等紅茶可享「買一送一」；黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思、草莓拿鐵布蕾3款手搖飲料則有「第2杯半價」優惠。

◎茶湯會

圖／茶湯會提供

茶湯會即日起推出「金桂觀音拿鐵」新品，並與全台最靈驗台中樂成宮月老聯名推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」，自2024/1/1至2/16，只要在茶湯會ｘ台中樂成宮月老「桃花朵朵杯」上寫下告白文字，於活動網站上傳照片，即可抽台中樂成宮月老御守、茶湯會會員卡，以及會員點數最多1000點(價值1000元)等獎品。

◎萬波島嶼紅茶

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波年末回饋「大杯春橙翡翠」75折，只要在官方LINE上輸入「優惠」領取兌換券，數量有限領完為止。

◎BLIKE

圖／BLIKE提供

歡慶「BLIKE」台北延吉店2024/1/1開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價，或中杯「現折10元」，還有現場消費獨家加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。

◎Mr.Wish

圖／Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2024/1/1，連續5天迎接跨年舉辦指定商品「青葡萄凍免費加料」優惠。

◎旺月捌

圖／旺月捌提供

旺月捌即日起上市2款草莓歐蕾與3款草莓果茶。會員限定自12/28至2024/1/14止，任選「2杯草莓新品9折」、任選「1杯薑汁系列88折」回饋。

◎一手私藏

圖／一手私藏提供

紅茶專賣店「一手私藏」跟風全新電影《金手指》的港式風潮，打造新品「旺角鴛鴦」及「半島凍檸」。自即日起至2024/1/7，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第2杯半價」優惠，兩杯只要98元。

◎吃茶三千

圖／吃茶三千

台中精品茶飲品牌「吃茶三千」年末回饋重新設計前衛造的時尚紙袋，即日起，凡來店購買任一杯飲品，即會附贈「CCSC品牌時尚限量紙袋」乙個。

另外，活動期間與時尚限量紙袋，或與台灣概念店獨家「超大型CCSC品牌紙袋裝置藝術」合照，拍照打卡上傳Instagram貼文，公開分享，並hashtag #吃茶三千國際精品茶飲，有機會抽中香港雙人來回機票，與品牌禮券、梨山烏龍茶等多重好禮。