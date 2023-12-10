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我需要這個酷東西！「五桐號 x 胡子碰碰」療癒出擊 新推限量「杯塞公仔環保杯」 這日開賣快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／五桐號粉絲頁
圖／五桐號粉絲頁

太會聯名！人氣網紅手搖五桐號」繼與韓國DINOTAENG短尾袋鼠聯名掀起搶購潮後，最新攜手在台日皆大受歡迎的「胡子碰碰」，將於12/14推出期間限定療癒聯名，實用必備「杯塞公仔環保杯」容量、配備再升級，不少粉絲看到直呼「我需要這個酷東西」。

圖／五桐號粉絲頁
圖／五桐號粉絲頁

連鎖知名手搖「五桐號」將於12/14推出與日本插畫家筆下原創角色「胡子碰碰」合作的最新聯名，期間限定「聯名杯塞公仔環保杯」限量發售，凡於全台五同號門市消費滿100元，即可以399元加購價帶回家。「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」選用食品認證環保材質、780mL容量，搭配寬口徑粗吸管，開喝珍珠、粉粿等配料統統沒問題，直接晉升豪華版，隨杯再附「胡子碰碰杯塞公仔」，一整個軟萌超療癒！

圖／五桐號粉絲頁
圖／五桐號粉絲頁

光是聯名預告一曝光，即有大批網友表示「真會找聯名」、「非常需要」、「又要排隊了」等，雖為限量販售，但品牌小編透露本次有把貨備好備滿，想要入手記得還是手腳要快啦！

圖／五桐號粉絲頁
圖／五桐號粉絲頁

五桐號 x 胡子碰碰 聯名活動資訊

發售日：12/14

購買方式：於全台五同號門市消費滿100元，即可以399元加購「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」（限量發售）

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五桐號 手搖

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