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「鶴茶樓x韓國粉紅貓ZIZONE」超萌聯名！ 飲料提袋、燒酒杯、連帽毛毯多款週邊 腦波太弱全包帶走

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
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荷包要失守啦！鶴茶樓 X 韓國粉紅貓ZIZONE聯名登場，將慵懶的Pingo、鶴茶樓吉祥物鶴結合，帶來5款聯名杯和10款周邊，濃烈色彩帶出超酷個性，這回貓咪不但可以撸、可以吸、更可以隨身帶著走！

圖／鶴茶樓提供
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鶴茶樓 x 韓國粉紅貓ZIZONE聯名，讓每一款週邊都兼具造型與實用性，還保留了美式獨有的個性，超欠收的包括保溫杯、摺疊購物袋、連帽毛毯、飲料提袋、文件夾、燒酒杯等，只要到店消費就可加購，喜歡的粉絲千萬別錯過。

圖／鶴茶樓提供
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聯名商品於11/15限量開賣，凡來店單次消費滿98元，可加購週邊(滿196元可加購2項，以此類推，限量發售，以各店庫存量為主)，此外「買飲料還能抽貼紙」至門市購買任意飲品並標註@鶴茶樓，分享至限動(FB或IG)，即可抽摸彩箱，可獲得11/15~11/28貼紙及12/6~12/19兩波段貼紙。

圖／鶴茶樓提供
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不銹鋼保溫杯

飲料控要收！700ML大容量不銹鋼保溫杯，裝手搖、裝咖啡都OK！共有寶寶藍、檸檬黃兩色，不僅保冰保熱兼具，如果你是加料派，別擔心～杯蓋設有提把，也附上粗吸管，整杯輕鬆帶著走。

燒酒杯。圖／鶴茶樓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
燒酒杯。圖／鶴茶樓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

燒酒杯

快tag愛喝燒酒的朋友，一組4款可愛經典圖案，，讓人無法抵擋的迷你酒杯，聚會派對不能沒有它，送禮自用兩相宜！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／鶴茶樓提供
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連帽毛毯

宅家追劇好夥伴，連帽毛毯絕對必須要入手，超柔軟觸感超療癒，不分尺寸人人都可披戴，柔軟觸感超療育，絕對是秋冬必備的居家選物、辦公小物。

圖／鶴茶樓提供
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飲料提袋

由電繡與絨毛的精緻設計的飲料提袋，搭配超Q圖案，能輕巧方便帶著走，共兩色深藍、深綠能挑選，讓每次喝飲料心情都變得好好。

圖／鶴茶樓提供
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摺疊購物袋

實在太好塞！40X39公分的空間，摺疊後還可變成吊飾玩偶，小巧可愛、出遊購物隨身袋著走。

圖／鶴茶樓提供
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文件夾組

文具控最愛！三款撞色的文件夾組實用又可愛，一次將ZIZONE角色全包，滿足選擇障礙。

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