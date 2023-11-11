雙11咖啡&霜淇淋優惠！ 7-ELEVEN美式買11送11、全家拿鐵買1送1、萊爾富50杯1111元

週末最常見的咖啡優惠又來了！ 適逢11/11雙11購物節，各大超商推出雙11限定「咖啡優惠」，有大杯特濃拿鐵買1送1、超殺咖啡組合優惠，還有霜淇淋買2送1等，咖啡搭霜淇淋控們，千萬不能錯過。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至11/14在OPEN POINT行動隨時取推出優惠，「CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、四季春純奶青、CITY PEARL珍珠奶茶」全都買11送11。「CITY CAFE濃萃拿鐵17杯、CITY CAFE風味飲系列指定冰飲15杯、CITY PRIMA精品享鐵中杯11杯」，皆為711元。7-ELEVEN門市自即起至11/12止，祭出「霜淇淋買1送1」優惠，只要憑icash pay支付購買，即可享霜淇淋同品項買1送1。

●全家

圖／全家便利商店提供

全家即日起至11/12於全門市祭出「7大品項買1送1」，品項有「Let's Café大特濃冰/熱拿鐵」、「私品茶冰/熱厚濃靜岡抹茶拿鐵」、「雀巢威化濃黑巧克力」、「PowerBOMB爆能能量飲料」、「FamiCollection雙重莓果雪酪冰棒」、「家樂氏纖穀脆超級莓果」及「家樂氏纖穀脆黑巧野莓」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

期間加碼於APP「隨買跨店取」推「霜淇淋買2送1」，每人限購2組，兌換期限至2024/2/29，以及「Let’s Café特大經典美式3入111元」，每杯37元就能爽喝，還可以寄杯、冷熱互換，每人限購2組，兌換期限至2024/2/29。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至11/14，於Hi-Life VIP APP整買零取祭出「指定咖啡組合價1111元」超殺優惠，品項包含「大杯美式50杯」、「大杯拿鐵35杯」以及「蜂蜜風味拿鐵25杯」，均享同品項組合價1111元，等於單杯美式只要22元、拿鐵32元。

●星巴克

圖／星巴克咖啡同好會

即日起到12/22，每週三到五，只要在Foodomo購買星巴克特大杯那堤、特大杯焦糖瑪奇朵，享有買一送一優惠。

●85℃

圖／85℃提供

11/11當天，85℃推出中杯「招牌咖啡」兩杯 111 元的雙十一優惠，每人限購三組，限定現場購買。此外，只要出示身份證，姓名與「光」或「棍」同音的顧客，可以享有中杯薑茶，第二杯僅需11元。

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