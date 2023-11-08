快訊

台灣客大鬧「房間灑滿尿」 南韓旅店賠7千還吞1顆星負評…韓網炸鍋

被系統誤判為紙箱！男遭機器夾爪壓死 臉部、胸部嚴重變形

墾丁大街雞湯400元！僅2根棒棒腿網炸鍋 在地人嘆：垃圾店家占80%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訂房訂票手刀搶！ 4大「旅遊電商」雙11爆品連發 超狂機票半價、滿1111元送111元旅遊金

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
雙11訂房訂票優惠。圖／業者提供
雙11訂房訂票優惠。圖／業者提供

即將迎來年度消費盛事「雙11購物節」，各大業者都絞盡腦汁搶攻大餅，精打細算的民眾別忘了搶購旅遊商品，快來看4大訂房訂票平台祭出的好康優惠，國內旅遊有機會搶到111元優惠、國外飯店搶訂11元幸運入住，消費滿1,111元送111元旅遊金，週週再抽好禮哦。

◎KKday爆品下殺！海內外一日遊1,111元起 國外遊雙人報名再折2千

曼谷美功鐵路市場。圖／KKday提供
曼谷美功鐵路市場。圖／KKday提供

KKday旅遊電商平雙11盛事登場！於11/9至11/12再推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第三波，精選日本、韓國、泰國、歐美等地一日遊、多日遊與體驗行程，以及國內租車、北中南一日遊、人氣景點商品，強打推出111元、1,111元的限定優惠價，並持續推出「每日瘋搶秒殺、週週抽豪禮、APP限定折扣」三大優惠活動，超殺價格讓旅客買到想剁手！

富國島。圖／KKday提供
富國島。圖／KKday提供

還沒下手出國機票的旅客有福了，KKday加碼11/9中午12點開搶，大阪五日來回機票每人8,499元起，11/11中午12點開搶韓國清州五日來回機票5,888元起，晚間18點則可搶購峇里島五日迷你小包團，兩人就可成行，每人售價29,999元起，再推出限量1,000元折扣，過年則推薦富國島五日機加酒優惠，雙人報名再折2,000元，每人售價18,999元起，手刀搶購了！

◎Klook 30種明星商品買一送一 滿1,111元再送111元旅遊金

橫濱鋼彈工廠。圖／Klook提供
橫濱鋼彈工廠。圖／Klook提供

Klook祭出雙11強檔優惠，精選亞洲與歐洲紐澳等11大熱門目的地超過30種明星商品，於11/11當日早上11點到晚上8點一連10場，整點瘋搶買一送一，加碼全站滿1,111元再送111元旅遊金！

泰國曼谷水上市場。圖／Klook提供
泰國曼谷水上市場。圖／Klook提供

雙11強檔商品，首推開放免簽而話題居高不下的泰國曼谷水上市場、越南太陽世界巴拿山門票，社群瘋狂洗版的日本大阪環球影城和橫濱鋼彈工廠，或挑戰紐西蘭福克斯冰川體驗等，想在台灣趴趴走也可選擇超人氣的露營愛上喜翁和樹語星晴等，朝聖打卡還能省荷包！

◎Trip.com雙11泰國「機票半價」　高檔住宿只要11元

泰國曼谷大使飯店。圖／Trip.com提供
泰國曼谷大使飯店。圖／Trip.com提供

Trip.com雙11主打泰國旅遊，從11/8起至11/11連續4天推出優惠，包括曼谷飯店每晚只要11元、泰國普吉島的傳統文化表演西蒙人妖秀票券買一送一，更狂撒全球機票與飯店限量優惠代碼，11/8至11/10每晚10點開搶，包括機票與飯店，滿1萬1,111元最高折抵3,000元、滿6,000元最高折抵1,500元、滿3,000元最高折抵500元；以及國泰航空台灣出發不限航點的機票滿5,000元最高折抵1,111元。

雙11當日早上11點整開搶，全球飯店訂房滿3,000元折1,111元，全球機票五折優惠最高折抵5,000元，活動四天期間完成指定任務預訂當地體驗票券，還可加碼領取全球機票與飯店11% off限量優惠代碼，最高各折抵600元。

◎樂天旅遊「平台快閃5折優惠券」 飯店合併優惠最低3折

樂天旅遊溫泉旅館排行第一。圖／樂天旅遊提供
樂天旅遊溫泉旅館排行第一。圖／樂天旅遊提供

樂天旅遊日本線上訂房品牌自11/8起至11/21推出預訂折扣優惠，預計有超過2,000家日本各地飯店響應，合作飯店直接提供最低52折訂房優惠，還推出「平台獨家8折優惠券」、參與優惠券折扣方案的飯店最低下殺6折，合併使用最多可享48折優惠。此外，樂天旅遊為響應「雙11購物節」線上促銷，限時11/11至11/13三天，加碼祭出100張「平台快閃5折優惠券」，可搭配飯店折扣一併使用，最低可享原價3折以下優惠。

延伸閱讀：

雙11買1送1「超商咖啡+手搖飲料」優惠快追！ 取貨折扣、外送平台優惠碼、霜淇淋也有買1送1

台南人生旅遊清單之一！「5大推薦必拍景點」從滑冰場再到圖書館都有

機票 雙11 旅展 一日遊 泰國旅遊

相關新聞

訂房訂票手刀搶！ 4大「旅遊電商」雙11爆品連發 超狂機票半價、滿1111元送111元旅遊金

雙11手刀搶！ 4大「訂房訂票網」爆品連發 機票半價超狂、滿1111元再送111元旅遊金

全台落羽松景點懶人包！秋冬不可錯過的「6大落羽松秘景」，彷彿是一幅大自然的畫作

秋風颯颯，大自然正換上金黃色的新衣裝。其中總是能吸引大量旅客欣賞的秋季美景就是落羽松了，落羽松在陽光灑落下，彷彿是一幅大自然的畫作。不論你是自然愛好者、攝影師，還是只是想逃離城市的塵囂，這篇全台落羽松懶人包將帶你深入探索全台各地擁有無限魅力的落羽松秘境，一起揭開落羽松的神秘面紗。準備好了嗎？跟著我們一探落羽松的美麗。

夢幻花海搶先拍！ 2023「桃園花彩節」絕美打卡點快閃9天回歸 5公尺高糖果屋、22公頃花海+Kitty彩繪地圖必追

大溪人搶先開拍！ 每年秋冬最受矚目的大型花卉活動，網美們爭先朝聖的「2023桃園花彩節」花海盛開中，今年以「花舞童話」為主題，將於11月11日至11月19日快閃登場，全區廣達22公頃的花田，目前各式繽

「漂浮花卉城堡」超美！「2023新社花海暨台中國際花毯節」11/11登場 最大亮點吸睛美照搶先看

全台最大的花卉活動！ 2023「新社花海暨台中國際花毯節」將於11/11登場，連續23天帶來精彩遊程，最大亮點打造全台首座、史上最高16米、5層樓高的全台首座飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」！ 於1

Bug價出包！ 國旅打3折 一夜8千多住房只要3千3 「君悅飯店」全認賠

又搶完Bug價了！ 訂房網站昨天(3日)半夜發生BUG，原先一個晚上要7至8千的君悅酒店，變成只要2.3千元，相當於打了3至4折，發生錯誤的日期在明年11/1到11/3。最新結果，君悅飯店表示，已預訂

誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵道藝術村」都還在

誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵花路市集」都還在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。