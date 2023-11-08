訂房訂票手刀搶！ 4大「旅遊電商」雙11爆品連發 超狂機票半價、滿1111元送111元旅遊金

即將迎來年度消費盛事「雙11購物節」，各大業者都絞盡腦汁搶攻大餅，精打細算的民眾別忘了搶購旅遊商品，快來看4大訂房訂票平台祭出的好康優惠，國內旅遊有機會搶到111元優惠、國外飯店搶訂11元幸運入住，消費滿1,111元送111元旅遊金，週週再抽好禮哦。

◎KKday爆品下殺！海內外一日遊1,111元起 國外遊雙人報名再折2千

曼谷美功鐵路市場。圖／KKday提供

KKday旅遊電商平雙11盛事登場！於11/9至11/12再推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第三波，精選日本、韓國、泰國、歐美等地一日遊、多日遊與體驗行程，以及國內租車、北中南一日遊、人氣景點商品，強打推出111元、1,111元的限定優惠價，並持續推出「每日瘋搶秒殺、週週抽豪禮、APP限定折扣」三大優惠活動，超殺價格讓旅客買到想剁手！

富國島。圖／KKday提供

還沒下手出國機票的旅客有福了，KKday加碼11/9中午12點開搶，大阪五日來回機票每人8,499元起，11/11中午12點開搶韓國清州五日來回機票5,888元起，晚間18點則可搶購峇里島五日迷你小包團，兩人就可成行，每人售價29,999元起，再推出限量1,000元折扣，過年則推薦富國島五日機加酒優惠，雙人報名再折2,000元，每人售價18,999元起，手刀搶購了！

◎Klook 30種明星商品買一送一 滿1,111元再送111元旅遊金

橫濱鋼彈工廠。圖／Klook提供

Klook祭出雙11強檔優惠，精選亞洲與歐洲紐澳等11大熱門目的地超過30種明星商品，於11/11當日早上11點到晚上8點一連10場，整點瘋搶買一送一，加碼全站滿1,111元再送111元旅遊金！

泰國曼谷水上市場。圖／Klook提供

雙11強檔商品，首推開放免簽而話題居高不下的泰國曼谷水上市場、越南太陽世界巴拿山門票，社群瘋狂洗版的日本大阪環球影城和橫濱鋼彈工廠，或挑戰紐西蘭福克斯冰川體驗等，想在台灣趴趴走也可選擇超人氣的露營愛上喜翁和樹語星晴等，朝聖打卡還能省荷包！

◎Trip.com雙11泰國「機票半價」 高檔住宿只要11元

泰國曼谷大使飯店。圖／Trip.com提供

Trip.com雙11主打泰國旅遊，從11/8起至11/11連續4天推出優惠，包括曼谷飯店每晚只要11元、泰國普吉島的傳統文化表演西蒙人妖秀票券買一送一，更狂撒全球機票與飯店限量優惠代碼，11/8至11/10每晚10點開搶，包括機票與飯店，滿1萬1,111元最高折抵3,000元、滿6,000元最高折抵1,500元、滿3,000元最高折抵500元；以及國泰航空台灣出發不限航點的機票滿5,000元最高折抵1,111元。

雙11當日早上11點整開搶，全球飯店訂房滿3,000元折1,111元，全球機票五折優惠最高折抵5,000元，活動四天期間完成指定任務預訂當地體驗票券，還可加碼領取全球機票與飯店11% off限量優惠代碼，最高各折抵600元。

◎樂天旅遊「平台快閃5折優惠券」 飯店合併優惠最低3折

樂天旅遊溫泉旅館排行第一。圖／樂天旅遊提供

樂天旅遊日本線上訂房品牌自11/8起至11/21推出預訂折扣優惠，預計有超過2,000家日本各地飯店響應，合作飯店直接提供最低52折訂房優惠，還推出「平台獨家8折優惠券」、參與優惠券折扣方案的飯店最低下殺6折，合併使用最多可享48折優惠。此外，樂天旅遊為響應「雙11購物節」線上促銷，限時11/11至11/13三天，加碼祭出100張「平台快閃5折優惠券」，可搭配飯店折扣一併使用，最低可享原價3折以下優惠。

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