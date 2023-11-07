雙11買1送1「超商咖啡+手搖飲料」優惠快追！ 取貨折扣、外送平台優惠碼、霜淇淋也有買1送1

買1送1！ 雙11超商+手搖「咖啡飲料」優惠懶人包必收，全家、7-11、OK、萊爾富、蝦皮店到店都有免費贈珍奶、拿鐵及咖啡折扣等好康，7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋也有45元嚐鮮價，連外送平台都有指定優惠碼等好康活動等著大家。

◎7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN

7-ELEVEN 11月起登場全新咖啡豆「花香耶加雪菲」，即日起至11/14前門市購買精品咖啡2杯79折、4杯75折、檸檬冬瓜珍珠特價49元；於11/9至11/12，還有自有品牌iselect 阿薩姆奶茶，4入特價40元。

11/11當天只要在蝦皮購物下單，並選擇7-ELEVEN完成取件，就送「珍珠奶茶」一杯(大杯/熱)，活動限量8000組，送完為止。還有7-ELEVEN與COLD STONE聯名的「酷黑！岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，一般餅杯49元、酷聖石花餅乾杯59元，於11/12前的每週五、六、日，憑icashPay結帳享「霜淇淋同品項買一送一」。

◎全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家「隨買跨店取」11/10 10:00至11/12，推出Let’s Café特大經典美式3入111元，等同62折優惠(每會員限購2組，兌換期限至113/2/29）)，以及Fami!ce全家霜淇淋買2送1活動(每會員限購2組，兌換期限至113/2/29)。

全家APP外送服務FamiNow」同享雙11優惠，11/14前單筆外送訂單滿111元即可享免運，11/3至11/5、11/10至11/12分別再享Let’s Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵限時買1送1。

11/11當天只要在蝦皮購物下單並選擇全家取貨，就送「熱經典拿鐵」一杯(中杯)，活動限量10000組，送完為止。

此外，Fami!ce霜淇淋新口味「咖啡起司歐蕾」，即日起至11/11嘗鮮價45元，購買任一口味霜淇淋還能以49元加購「霜淇淋造型購物袋」，數量有限、售完為止。

◎萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取，即日起至11/14，祭出超殺優惠「指定咖啡組合價1111元」，品項包含「大杯美式50杯」、「大杯拿鐵35杯」以及「蜂蜜風味拿鐵25杯」，均享同品項組合價1111元。

11/11當天在蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨，享中杯熱焦糖拿鐵咖啡單件65折優惠。

◎OKmart

圖／OKmart提供

11/11當天於蝦皮下單選擇OK超商取貨，享大杯焦糖拿鐵折20元(冰熱任選)；11/6至11/12蝦皮超商取貨商品抵達OK超商門市，並在24小時內完成取件，享大杯莊園級美式折15元(冰熱任選，限量6萬組送完為止)。

◎美廉社

圖／美廉社提供

巷口超市美廉社的「美廉咖啡」，終於推出現煮咖啡「寄杯跨店取」服務，即日起至11/28經典大杯美式「買5送6」，11杯原價495元，換算下來平均一杯只要20元。

◎星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克即日起至12/22、每周三至五，於外送平台Foodomo購買特大杯那堤、特大杯焦糖瑪奇朵，即享買1送1優惠。

◎85度C

圖／85度C提供

11/11當日開喝85度C中杯「招牌咖啡」2杯特價111元，現買現取每人限購三組、寄杯辦法依各門市公告；出示身份證姓名對中「光、棍」同音，可享中杯薑茶(單杯原價50元)，取暖價「第2杯11元」優惠。

◎春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事11/10、11/11限時2天於全門市祭出「烏龍茶系列限定優惠」，期間只要購買春陽烏龍、桂花蜜烏龍、覆盆子烏龍共3款飲品，即可享「同品項第2杯11元喝」優惠，每人限購1組；另外，於外送平台foodpanda金額達250元，輸入優惠碼「十一爽翻天」，即享全品項7折，活動只到11/12。

◎TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP第一味推出新品「仙楂108」，於11/10至11/12新品「買一送一」優惠，11/20至11/27「第二杯半價」優惠。

◎功夫茶

圖／功夫茶提供

功夫茶限定林口長庚店，推出指定飲品「買1送1」，11/10至11/11買黑糖波霸純鮮奶送「四季春青茶」、11/12至11/13買寒天柚香飲送「岩葉紅茶」、11/14至11/15買冬瓜輕檸檬送「翠玉綠茶」。限到店購買，每人限購兩組。

◎珍煮丹

外送平台foodpanda點購珍煮丹，消費滿額最高折抵80元，滿250元輸入指定優惠碼再享7折優惠，疊加優惠最超值可享5折起。

◎麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

自11/8起至11/14，雙11活動期間只要帶著麻古環保大象杯購買「芋泥波波鮮奶2.0」，可享自備環保杯折扣5元再加碼折10元；另，外送平台foodpanda點購麻古茶坊，消費滿250元輸入指定優惠碼再享7折優惠，超值疊加優惠最高可享5折起。

◎迷客夏

圖／迷客夏提供

11/9起至11/20，使用外送平台foodpanda下訂迷客夏，結帳時輸入優惠碼「十一喝迷客夏」，消費滿199元可享8折優惠，最高折抵50元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

◎伍吉茶飲

即日起至11/11期間，購買伍吉茶飲奶茶類「同品項第2杯半價」；另外，在FB或IG打卡，表示「#我是黃金單身貴族伍吉茶飲與你驕傲」，經過店員確認無誤即可免費喝仙草凍奶茶。

◎角鋪茶飲

雙11角鋪茶飲推出新品大特價，即起至11/7「莓莓多肉」特價59元、11/08至11/15「纖纖蕎麥茶」特價19元、11/16至11/22「蕎麥鮮奶茶」特價49元、11/23至11/30「芝士蕎麥茶」特價49元。

圖／GAPO TEA 角鋪茶飲總部臉書

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