「雙11超強優惠」懶人包！ 麥當勞買1送1、牛排.吃到飽對中1打折、11元吃秋蟹、111元玩樂園

雙11消費者最愛購物戰場來了！ 各業者趁著年度消費盛事，也紛紛祭出優惠共襄盛舉，繼先前曾推薦過的「手搖飲料優惠整理」、「旅遊電商雙11優惠」，udn小編再進一步集合「雙11超強優惠」，從速食、餐廳、甜點、吃到飽，甚至連飯店、樂園提供的1111情報優惠統統有，快比手速買起來吧！

麥當勞app全球版每週提供優惠券。圖／麥當勞提供

麥當勞APP全球版雙11加碼開吃，即日起至11/12，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、小杯玉米湯。雙11當週還有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪7款「買一送一」優惠快追。

●「漢堡王」官網抽優惠送堡

圖／漢堡王提供

即日起至11/11，每日至漢堡王官網抽獎「幸運輪盤」乙次機會，獎項包括買任一安格斯套餐送海老堡、鮭魚堡，官網自由配送小華堡，訂單金額滿99元贈4塊雞塊，消費滿299元現折50元，消費499元現折100元。活動更加碼抽出11位幸運兒送免費華堡紙本兌換券。

●「肯德基」7款「買一送一」

餐點示意圖。圖／肯德基提供

即日起至11/13，肯德基開戰雙11優惠，香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)，共7款「買一送一」。同期間，官網開始販售「333元超值狂歡組」，優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x6」只要333元；雙11 PK雙饗卡APP「1111 PK金銀島」隱藏優惠，肯德基「8塊雞桶派對分享餐」3套竟然只要1111元，大嗑「8塊炸雞＋1盒原味蛋撻禮盒(6入)＋2份香酥脆薯(大)＋1.25l百事可樂一瓶」。

●「達美樂」7款「披薩111元」

圖／達美樂提供

即日起至11/11，達美樂全台190家門市外帶9吋披薩只要111元，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛。還有外帶外送雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩(7款四喜口味任選)＋一般大披薩＋可可酥捲12個＋香酥烤腿排3片＋烤雞翅8塊＋大可樂，只要1111元。

●「必勝客」外帶大披薩「買一送一」

必勝客推出雙11期間限定「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，優惠享23折起。圖／必勝客提供

即日起至11/13，官網訂購全新「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，同期間，官網買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球「買一送一」；外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩(限定370元以下口味)。

●「拿坡里」6塊炸雞桶211元 戰斧雞腿「買一送一」

圖／拿坡里提供

拿坡里即日起至11/12，購買「一公斤腿排桶」送小披薩一個，超值價450元，外帶、內用都可享優惠；加碼即日起至11/16，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元；加點大披薩外帶特價299元，口味可以自由搭配。

●「頂呱呱」6塊炸雞桶249元 呱呱包只要11元

圖／頂呱呱提供

即日起至11/15，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券，每人限領一張。同期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元，爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元。

●「摩斯漢堡」咖啡「買11送11」 冰紅茶只要11元

圖／摩斯漢堡提供

即日起至11/12，凡到摩斯漢堡購買「黃金地瓜薯」，加價11元享「大杯冰紅茶乙杯」，MOS Order App「安心取溫馨送」同享優惠，兌換至2024/1/31止，還有「中杯摩斯咖啡買11杯送11杯」。同期間，買蜂蜜檸檬蒟蒻，可享任一口味蒟蒻「加11元多一件」。

●「21Plus」香草烤雞「天天79折」

圖／21Plus提供

21 Plus即日起至11月30日，雙11吃到感恩節，21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元（原價470元）、21香草烤半雞優惠價198元（原價250元）。並陸續推出「蔬菜烤雞(附兩醬)」、「肯瓊雞汁烤蔬菜」、「人參糯米雞湯」3款新品上市。

●「王品牛排」對中1993任2碼升級套餐

「王品牛排」30周年生日同慶，身分證字號符合「1、9、9、3」中任2碼，平日到店消費單人套餐，款待主餐升級。圖／王品集團提供

即日起到11/30，身分證字號中含「1993」任2碼，平日到「王品牛排」消費單人套餐，出示證件，消費1590元套餐，即可升級任一款1790元套餐；消費1790元套餐，則可升級1990元套餐。

●「壽司郎」11盤送100元

圖／壽司郎

「壽司郎1111大方送」11/11一日限定，只要消費達11盤壽司盤(含刺身)，即可獲得100元折價券，22盤送200元、33盤送300元，以此類推，最高滿55盤壽司盤(含刺身)，可獲得1000元折價券(超過55盤不再累贈)。

●「穿越 Pass Through」川粵百匯「11元」加價旬味三點蟹

圖／穿越川粵百匯提供

即日起至11/30到川粵百匯用餐加價「旬味三點蟹」，一隻只需11元；「金蒜蒸旭蟹」一份兩隻，只要加價111元。活動期間兩款秋蟹都可以「無上限加購」。

●「桃園格麗絲莊園」港點百匯11歲以下免費

圖／格麗絲莊園提供

桃園格麗絲莊園-港點百匯，於即日起至11/20活動期間內，享11歲以下兒童「免費吃到飽」。

●「初瓦」PEPERO情人挑戰送炸物塔

圖／初瓦提供

韓國情侶則雙11要出門慶祝情人節，王品集團韓式料理「初瓦」與LOTTE樂天製菓旗下「PEPERO巧克力棒」合作，11月底前消費即贈限量PEPERO盒，與店內主題佈景合照上傳至初瓦FB指定貼文留言處，還可抽價值1319元的「初瓦雙人套餐券」。11/12前，2人挑戰咬PEPERO，達標即贈「乾杯炸物塔兌換券」。

●「KATSUYA吉豚屋」雞排丼優惠價111元

連鎖豬排店KATSUYA吉豚屋，雙11優惠至11/19，包含18塊炸雞桶下殺59折、吉豚雞排丼優惠價111元(原價189元)等好康，最高狂省334元。

●「禾間糧倉」對中「3個2」免費吃牛排

圖／翻攝禾間糧倉（Middle Restro)FB

台中「禾間糧倉」早午餐餐廳，自即起至11/26，只要身份證對中「3個2」加上一桌需點2份主餐，就能免費獲得禾間單點炙烤嫩汁牛排1份，不吃牛的人可換香酥魚排或香煎松阪豬。

●「高雄福華麗香苑自助餐廳」對中3個「1」打折

圖／高雄福華大飯店官網-麗香苑

高雄福華大飯店麗香苑自助餐廳，每周一至周四，午/晚餐沙拉吧推出身分證字號對對碰活動，只要有3個「1」即享85折、4個「1」75折優惠、6個「1」則享半價優惠。

●「台北喜來登大飯店」餐廳美食外帶全品項1111元

台北喜來登2023雙11人氣美食外帶優惠，自即起至11/12於官網線上購物平台開賣，11/8至11/13開放提領。外帶美食全品項只要1,111元、折扣後平均最低45折起。

●「寒舍艾美酒店」米其林推薦極品美饌1111元

台北寒舍艾美酒店特別祭出1111元外帶餐，寒舍食譜+巧克光廊包括烤雞、義式千層麵、甜點或是米其林推薦的極品美饌，預訂日11/7至11/12，取餐日11/8至11/13，下殺到約47折起。

●「金色三麥」加入會員享全年啤酒半價

圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

於11/11加入金色三麥金釀酒友半年期或一年期的專屬會籍，半年期金釀酒友1,999元可任選一項好禮，一年期金釀酒友3,888元，可任選兩樣好禮帶回家，會籍期間享內用啤酒杯杯半價優惠，同行友人也同享啤酒半價優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●「義大遊樂世界」雙胞胎只要111元

圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界在11/11，鎖定雙胞胎優惠，當天兩人一同前來遊樂園，攜帶證件，只需支付111元即可入場，號召全台灣兄弟姊妹一同參與，義大Outlet Mall則從11/11至11/12，單筆消費滿額顧客將免費獲得萬豪酒店餐券以及愛迷人抵用券。

●「東門夜市」推Yes!券最多兌換900元

宜蘭東門夜市推出「Yes!券」。圖／市公所提供

每年雙11吸引民眾的東門夜市「Yes!券」又來了。11/10至11/11只要身份證字號加民國出生年月日，只要有2組以上相同數字，可兌換Yes!券4張；數字4個1以上，可兌換Yes!券8張，每張券面額50元，2種方式不得疊加計算。11/10下午13：00～17：00期間，在東門夜市和睦路段找到「宜蘭捐血臨時站」帳篷並捐血250cc就送５張券、捐血500cc共可獲得10張券(價值500元)。

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