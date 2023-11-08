聽新聞
test
0:00 / 0:00
上班族瘋搶！全聯「最療癒的買一送一」引熱議 「4款絲滑飲料」銅板價現泡現喝
上班族必備好物！全聯福利中心架上一款「即溶飲」正特價，被巧遇優惠的網友大讚「史上看過架上最療癒的買一送一」，並將好康推薦給廣大網友，咖啡、紅茶、抹茶及焙茶等風味牛乳一應俱全，令許多網友看到心動直呼「趕快出門買了」、「冬天了很可以囤起來」。
「即溶飲」正夯！全聯這款「Dripo牧場系列綜合包」內含咖啡、紅茶、抹茶及培茶牛乳等4種口味，即日起至11/23買一送一，兩盒179元，平均每入約12元。眼尖的網友發現優惠，貼到臉書社團引發眾人討論，喝過的網友也表示「好喝，味道濃郁」、「買一送一，一定要買」。
此外，也有網友分享獨門喝法，焙茶牛乳搭配鮮奶及香草冰淇淋，不僅是飲料也能當作療癒甜點，小包小包攜帶也非常方便，適合上班族帶到辦公室，速泡速喝。
延伸閱讀：
．雙11買1送1「超商咖啡+手搖飲料」優惠快追！ 取貨折扣、外送平台優惠碼、霜淇淋也有買1送1
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言