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上班族瘋搶！全聯「最療癒的買一送一」引熱議 「4款絲滑飲料」銅板價現泡現喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Dripo 台灣粉絲頁
圖／Dripo 台灣粉絲頁

上班族必備好物！全聯福利中心架上一款「即溶飲」正特價，被巧遇優惠的網友大讚「史上看過架上最療癒的買一送一」，並將好康推薦給廣大網友，咖啡、紅茶、抹茶及焙茶等風味牛乳一應俱全，令許多網友看到心動直呼「趕快出門買了」、「冬天了很可以囤起來」。

圖／Dripo 台灣粉絲頁
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圖／摘自全聯官網
圖／摘自全聯官網

「即溶飲」正夯！全聯這款「Dripo牧場系列綜合包」內含咖啡、紅茶、抹茶及培茶牛乳等4種口味，即日起至11/23買一送一，兩盒179元，平均每入約12元。眼尖的網友發現優惠，貼到臉書社團引發眾人討論，喝過的網友也表示「好喝，味道濃郁」、「買一送一，一定要買」。

圖／Dripo 台灣粉絲頁
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此外，也有網友分享獨門喝法，焙茶牛乳搭配鮮奶及香草冰淇淋，不僅是飲料也能當作療癒甜點，小包小包攜帶也非常方便，適合上班族帶到辦公室，速泡速喝。

圖／Dripo 台灣粉絲頁
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買一送一 上班族 咖啡 抹茶 冰淇淋 全聯福利中心

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