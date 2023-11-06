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要來了！台中「唐吉訶德」開幕日曝光 免飛日本大啖道地美食

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團、DON DON DONKI提供
圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團、DON DON DONKI提供

開幕日出爐！首度插旗中南部的唐吉訶德老虎城店正式曝光，並預計於11月9日盛大開幕，門店外觀選用品牌經典黑、黃配色與吉祥物等具代表性元素，還有新品牌「若櫻壽司」也即將與大家見面。

圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團
圖／翻攝自老虎城購物中心臉書粉絲團

DON DON DONKI唐吉訶德台中TIGER CITY店將於11月9日開幕，據《ETtoday新聞雲》報導，業者官方表示，唐吉訶德老虎城店為單一樓層，總面積達550坪，而提供饕客最道地口味的新品牌「若櫻壽司」也將營運，門店共有120席座位，整體走日系和風。此外，台中TIGER CITY店也同步販售北海道及鹿兒島產和牛串及各式日本現煮料理，喜愛日料的朋友可以一飽口福。

「若櫻壽司」提供120席座位，整體打造日系素雅質樸的和風氛圍。圖／DON DON DONKI提供
「若櫻壽司」提供120席座位，整體打造日系素雅質樸的和風氛圍。圖／DON DON DONKI提供

除了唐吉訶德老虎城店外，誠品生活480全店共有8層樓，集結生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等，B1「品食光」樓層將於11月8日提前開張，引進全台獨家美食。

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唐吉訶德 壽司 誠品

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