一天半又賣光！小潘蛋糕坊「商品全數售完」發公告：明起連休7天
賣光再休7天！店休17天後「小潘蛋糕坊」於昨(27)日恢復營業，吸引長達數百公尺的超長排隊人龍，今(28)日小潘蛋糕坊在臉書粉絲頁公告「門市商品已全數售光」，並將自明日起連休7天，10/6起正常營業。
排隊糕點名店「小潘蛋糕坊」經店休17天趕工中秋訂單後，於昨(27)日恢復門市營業，搶購人潮自早上6點起陸續湧現，才經過一天營業，小潘蛋糕坊再次於粉絲專頁貼出公告，「中秋前，門市商品已全數售光」，9/29至10/5兩間門市皆公休7天，將於10/6起恢復正常營業。而同樣為人氣名店的「佳德鳳梨酥」則將於9/30起公休，欲前往購買的朋友還請把握。
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