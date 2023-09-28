80顆蛋黃酥發霉！ 屏東「不二家」道歉後神隱未賠償　襄理鬆口：將主動聯繫退費

屏東民眾購買知名蛋黃酥名店「不二家」共80顆，親朋好友與客戶在收到後發現有發霉現象，受害者戴先生多次打電話反映，直到丟出要找衛生局和消保官處理，屏東不二家才允諾全額退費，後續業者將所有分店臉書粉專皆關閉。事件延燒至今，戴先生終於在(28日)接到不二家襄理的主動聯繫討論退費事宜！

戴先生在《爆料公社》發文控訴屏東不二家-潮州分店80顆蛋黃酥發霉，9月23日到屏東不二家-潮州分店購買月餅禮盒，但9月25日收到禮盒的親友反映蛋黃酥有發霉情形，戴先生致電詢問分店，分店表示無法退費，只能「幾顆發霉換幾顆新的」，後來戴先生改致電詢問屏東不二家-中華總店，並說明總共有80顆蛋黃酥發霉，總店同樣表示無法退費，直到戴先生說要找衛生局和消保官來處理，總店才改口「我全額給你退，只要你拿發票給潮州分店，我請他們全額退給你」。

圖／翻攝屏東不二家 潮州分店粉專

經多家媒體報導後，屏東不二家潮州分店於9/26下午在臉書粉專發文道歉，「致敬愛的消費者，非常抱歉，本是中秋佳節收送親朋好友間祝福傳遞的媒介，卻造成這樣的困擾，深感抱歉！！屏東今年夏天特別濕熱又多雨，存放條件也更需特別留意，尤其是含糖量較低的產品保存條件會更加嚴苛，我們也會針對這個問題查明發霉原因進而改善，也在第一時間就已經全面下架，感謝您的理解與支持，造成各位消費者的困擾十分抱歉！」，但隨後即未再有處理動作，因此戴先生於28日再度向媒體投訴，屏東不二家沒有主動聯繫他討論退費事宜。

據《三立新聞網》報導指出，戴先生表示除了蛋黃酥發霉，包括綠豆椪和綠豆蛋黃酥也有發霉情形，目前發票都還留著，但襄理關手機神隱，根本無心賠償，而於今日上午終於聯繫到屏東不二家襄理，曾襄理表示9月26、27日這2天在處理商品問題，並以為戴先生會到潮州分店退費，因此就沒有主動聯繫，今日會前去主動聯繫戴先生，請戴先生拿發票到分店退費，如果不方便親自前往，也可以改用匯款方式退費，盼事件能在中秋節前落幕。

經《聯合新聞網》再度與戴先生聯繫得知，媒體再度協助聯繫店家後，屏東不二家曾襄理就馬上致電過來道歉，最終處理將維持一樣全額退款，只要戴先生攜帶消費發票至屏東不二家分店，即可辦理退費事宜。

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