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「屏東不二家」道歉了！ 80顆發霉蛋黃酥「只能換新」惹議 店家：已全面下架
中秋佳節即將在本週五登場！一名屏東民眾購買知名蛋黃酥名店「不二家」共80顆，親朋好友與客戶在收到後發現有發霉現象，他立刻致電店家詢問處理方式。沒想到店家回應「幾顆發霉換新幾顆給你」並且第一時間回覆無法全額退費，直到網友說要找衛生局和消保官，總店才說可以全額退費，蛋黃酥發霉事件，瞬間掀起熱議。對此，店家直到26日下午在臉書發文致歉。
屏東有民眾到「不二家」潮州分店，一共花了5680元購買中秋禮盒，結果10/1才到期的綠豆蛋黃酥，竟出現一點一點發霉現象，他立刻致電購買的潮州分店詢問處理方式，沒想到店家回應「幾顆發霉我換幾顆給你」，無法退錢的種種刁難回應讓他相當不滿，他又打到在屏東市的總店一樣沒得到合理的回應，他氣的將過程po上網。
對此，屏東不二家潮州分店9/26下午4點在臉書粉專發文道歉，「致敬愛的消費者，非常抱歉，本是中秋佳節收送親朋好友間祝福傳遞的媒介，卻造成這樣的困擾，深感抱歉！！屏東今年夏天特別濕熱又多雨，存放條件也更需特別留意，尤其是含糖量較低的產品保存條件會更加嚴苛，我們也會針對這個問題查明發霉原因進而改善，也在第一時間就已經全面下架，感謝您的理解與支持，造成各位消費者的困擾十分抱歉！」。
蛋黃酥發霉事件曝光後，網友紛紛留言「直接爆了啦，還在那邊客氣」、「感謝您的犧牲，這家列為黑名單，再有名都沒用，以後絕對不會考慮買他家的東西」、「這麼丘就給它下去了啦」。甚至部分網友直接點出「公關災難，早點道歉不就好了？」、「網路整個燒起來才道歉不會太晚了點嗎」、「一開始直接說抱歉就不會燒起來」。
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