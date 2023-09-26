快訊

亞運跆拳道／林唯均為台灣奪下一面銀牌 抗韓失利哭了：就差一點

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋黃酥「發霉」數不清！ 他怒控屏東「不二家」態度惡劣 店家：幾顆發霉換新幾顆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／轉自網友戴岳朋臉書
圖／轉自網友戴岳朋臉書

中秋送禮氣噗噗！ 週五就是中秋節了，本該歡欣送禮收禮的時節，有網友卻遇上送出的蛋黃酥禮盒出包，讓親友拿到的蛋黃酥竟「發霉」了，向店家詢求解決，雖得到「幾顆發霉就更換幾顆新的蛋黃酥」處理方式，但網友感覺店家態度不佳，且根本「數不清」幾顆蛋黃酥發霉，最終逼得網友撂下狠話尋求消保官，店家才改口「全額退費」。

一名戴姓網友在臉書公開發文投訴，他向位於屏東「不二家-潮州分店」訂購80顆蛋黃酥，他在9/23下午4點取貨後就分送給親友，於9/25早上8點多，客戶與親朋好友陸續發現有多顆蛋黃酥嚴重發霉，而蛋黃酥包裝外袋標示有效日期到2023/10/1，對於這情況十分不解。

圖／轉自網友戴岳朋臉書
圖／轉自網友戴岳朋臉書

網友發現後立即致電給不二家潮州分店，得到回應是「需把發霉的蛋黃酥與發票拿回來店裡，幾顆發霉更換幾顆給你。」他進一步請店員向主管反應「已送出的禮盒，把發霉的蛋黃酥拿回來有難度，且剩下沒發霉的誰敢再嚐？」，但等了一下午等不到主管電話後，再度致電店家，得知「主管休假，不然發霉有幾顆就換新的幾顆」，網友表示換新的也不會再重新送禮，店家再提出「拿著發票回來我們換同等值的商品給你」，但此訂單的發票總金額為5680元，「網友越想越不對勁，誰會一次買5680元的蛋糕或者餐點」，於是改致電給不二家屏東中華總店，希望有更好的處理方式。

圖／轉自網友戴岳朋臉書
圖／轉自網友戴岳朋臉書

不二家屏東中華總店接到電話了解後，也同樣表示「發霉有幾顆我退有發霉的錢給你」，網友回覆訂購總數「80顆」，店家表示「沒辦法全額退喔！只能退給你有發霉的」，網友最後表示「那只能尋求衛生局與消保官看有沒有更好的解決辦法」，店家則突改口「全額給你退，只要你拿發票給潮州分店我請他們全額退給你。」

經過udn聯合新聞網實際向網友聯繫得知，目前尚未前去退費，已先向消保官投訴，但由於沒辦法確認是製造的時候就發霉還是消費者拿到之後，因此得到回應「蛋黃酥爭議很大，只能請衛生局處理」，網友再度表示「雖然店家有說要給我全額退費，但和送出這些禮盒卻出包的丟臉程度相比，店家的處理方式讓人感覺有夠差勁。」

圖／轉自網友戴岳朋臉書
圖／轉自網友戴岳朋臉書

延伸閱讀：

比好市多便宜！日本麝香葡萄「驚爆價」 網一聽秒買3盒

只能回味了！景美夜市「小甜甜珍奶」傳熄燈 學生不捨哀號：可以繼續開嗎

蛋黃酥

相關新聞

蛋黃酥「發霉」數不清！ 他怒控屏東「不二家」態度惡劣 店家：幾顆發霉換新幾顆

中秋送禮氣噗噗！ 週五就是中秋節了，本該歡欣送禮收禮的時節，有網友卻遇上送出的蛋黃酥禮盒出包，讓親友拿到的蛋黃酥竟「發霉」了，向店家詢求解決，雖得到「幾顆發霉就更換幾顆新的蛋黃酥」處理方式，但網友感覺

搶新市場！kafeD插旗東區鑽石塔、黑浮咖啡跨界客家菜

台灣人愛喝咖啡，愈喝愈懂箇中滋味，精品咖啡也在近年急速成長，各品牌咖啡力拓新市場。「kafeD咖啡滴」主攻百貨商圈，近日...

麥當勞與七龍珠Z合體！限量角色盲卡包、撲克牌必蒐

全台超級賽亞人粉絲請注意，台灣麥當勞將與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》合體，明（9月27日）起首度推出全台限量10萬包的...

麥當勞新版APP將登場！優惠券、點數兌換時限1次看 網曝「一招」輕鬆換

麥當勞新版APP要來了！麥當勞於門市悄悄放上公告，透露「麥當勞APP新版即將登場」，並在現有APP上推送相關提示，包含優惠券及積分的發送與兌換時限。而日前也有網友發現點數換餐功能被強制移至麥當勞LIN

比好市多便宜！日本麝香葡萄「驚爆價」 網一聽秒買3盒

麝香葡萄特價買一波！日本麝香葡萄較往年便宜，除了在網路上掀起討論，線下各賣場也出現搶購風潮，還有人貼心整理各大通路的售價供大家自由選擇。不過，有網友在臉書社團「我是東湖人」分享，聽到麝香葡萄一串只要2

牛排、豬肋排「買一送一」！TGI FRIDAYS期間限定優惠

迎接即將到來的連續假期，開展提餐飲集團旗下兩大品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦