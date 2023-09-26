蛋黃酥「發霉」數不清！ 他怒控屏東「不二家」態度惡劣 店家：幾顆發霉換新幾顆

中秋送禮氣噗噗！ 週五就是中秋節了，本該歡欣送禮收禮的時節，有網友卻遇上送出的蛋黃酥禮盒出包，讓親友拿到的蛋黃酥竟「發霉」了，向店家詢求解決，雖得到「幾顆發霉就更換幾顆新的蛋黃酥」處理方式，但網友感覺店家態度不佳，且根本「數不清」幾顆蛋黃酥發霉，最終逼得網友撂下狠話尋求消保官，店家才改口「全額退費」。

一名戴姓網友在臉書公開發文投訴，他向位於屏東「不二家-潮州分店」訂購80顆蛋黃酥，他在9/23下午4點取貨後就分送給親友，於9/25早上8點多，客戶與親朋好友陸續發現有多顆蛋黃酥嚴重發霉，而蛋黃酥包裝外袋標示有效日期到2023/10/1，對於這情況十分不解。

圖／轉自網友戴岳朋臉書

網友發現後立即致電給不二家潮州分店，得到回應是「需把發霉的蛋黃酥與發票拿回來店裡，幾顆發霉更換幾顆給你。」他進一步請店員向主管反應「已送出的禮盒，把發霉的蛋黃酥拿回來有難度，且剩下沒發霉的誰敢再嚐？」，但等了一下午等不到主管電話後，再度致電店家，得知「主管休假，不然發霉有幾顆就換新的幾顆」，網友表示換新的也不會再重新送禮，店家再提出「拿著發票回來我們換同等值的商品給你」，但此訂單的發票總金額為5680元，「網友越想越不對勁，誰會一次買5680元的蛋糕或者餐點」，於是改致電給不二家屏東中華總店，希望有更好的處理方式。

圖／轉自網友戴岳朋臉書

不二家屏東中華總店接到電話了解後，也同樣表示「發霉有幾顆我退有發霉的錢給你」，網友回覆訂購總數「80顆」，店家表示「沒辦法全額退喔！只能退給你有發霉的」，網友最後表示「那只能尋求衛生局與消保官看有沒有更好的解決辦法」，店家則突改口「全額給你退，只要你拿發票給潮州分店我請他們全額退給你。」

經過udn聯合新聞網實際向網友聯繫得知，目前尚未前去退費，已先向消保官投訴，但由於沒辦法確認是製造的時候就發霉還是消費者拿到之後，因此得到回應「蛋黃酥爭議很大，只能請衛生局處理」，網友再度表示「雖然店家有說要給我全額退費，但和送出這些禮盒卻出包的丟臉程度相比，店家的處理方式讓人感覺有夠差勁。」

圖／轉自網友戴岳朋臉書

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