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只能回味了！景美夜市「小甜甜珍奶」傳熄燈 學生不捨哀號：可以繼續開嗎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖(網友Sylvia Shih、CY Chang)
圖／摘自Google地圖(網友Sylvia Shih、CY Chang)

只能回味了！世新大學附近的景美夜市是許多學生覓食的好地方，銅板價就能飽餐一頓。近日，有網友發現夜市內的「小甜甜珍珠奶茶」多日未營業，據傳是店家夫婦要退休了，該消息一出便引發網友哀號並敲碗「嗚嗚闆娘可以繼續開嗎」、「老闆可以再開一個禮拜嗎？我還沒上車」。

景美夜市內的「小甜甜珍珠奶茶」深受學生喜愛。圖／摘自Google地圖(網友CY Chang)
景美夜市內的「小甜甜珍珠奶茶」深受學生喜愛。圖／摘自Google地圖(網友CY Chang)

位於景美夜市內的「小甜甜珍珠奶茶」是不少人從小喝到大的好味道，飲料最便宜只要25元，販售超過60種手搖飲品，讓人一喝就是好幾年。但近期有網友在「我是景美人」臉書社團貼文，表示「景美小甜甜珍珠奶茶，兩夫婦聽說要退休了，好幾天沒開業了」湧入許多網友留言，紛紛表示「喝的是回憶啊」、「嗚嗚我最愛喝的古早味珍奶」等。此外，也有網友到Google地圖回應，希望店家能看到大家的呼喊繼續營業。

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