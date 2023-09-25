只能回味了！景美夜市「小甜甜珍奶」傳熄燈 學生不捨哀號：可以繼續開嗎

中藥尬甜點超酷！台北中山國中捷運站附近的「一滴滴EDD」，是一家隱藏在中藥店中的特色甜點店。這裡承襲了「信源蔘藥行」的傳統，致力於推廣漢方文化。品牌的創辦人王心盈巧妙地結合四季節氣和藥材特性，將中藥漢方食材融入生乳捲、法式甜塔等甜點中，同時還將葡萄牙的「木屑蛋糕」注入中西合併的全新口味。現在，為感謝醫護人員的辛勤工作，店內推出感恩優惠，凡出示醫護工作證的顧客，即可享受木屑蛋糕系列商品9折的優待。

2023-09-24 13:00