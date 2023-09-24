日本麝香葡萄下殺！5賣場價格大比拚 「這1家」最便宜

撿便宜爽吃！日本麝香葡萄因價格不斐時常受到消費者關注，今年由於持續高溫使得果樹生長快速，葡萄果實更大，產量也明顯提升，加上大陸減少日本貨品進口，促使價格較以往親民許多。近日，也有網友在臉書社團分享好市多「日本麝香葡萄禮盒」的價格浮動及優惠情報，掀起網友熱議討論。

圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說(網友Yi-jun Xie)

高級水果日本麝香葡萄在賣場資訊社團引發討論，據網友情報分享以下各賣場的售價，全聯福利中心每盒350克，特價389元、愛買每盒約400至450克，特價399元、家樂福每盒350g，特價399元、city’super每盒350克，單盒399元，兩盒特價758元，而好市多每盒為1.2公斤，特價1299元，相當於350克約379元，供網友參考選購。

此外，也已有不少人趁著優惠購入，但仍一吃比較下反而感覺「台灣的比較好吃」、「(日本麝香葡萄)口感一般，也不甜。相較之下，台灣葡萄經濟實惠也好吃很多」，不過也有網友認為「吃的東西一直以來都是一分錢一分貨」，因此不會刻意選購特價的麝香葡萄。

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