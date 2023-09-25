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比好市多便宜！日本麝香葡萄「驚爆價」 網一聽秒買3盒
麝香葡萄特價買一波！日本麝香葡萄較往年便宜，除了在網路上掀起討論，線下各賣場也出現搶購風潮，還有人貼心整理各大通路的售價供大家自由選擇。不過，有網友在臉書社團「我是東湖人」分享，聽到麝香葡萄一串只要299元，馬上下訂三盒，引來網友驚呼「299是我見過目前最便宜」。
近日麝香葡萄成為不少臉書社團的討論中心，據網友比較各通路售價後，好市多CP值最高，平均下來350克約379元。沒想到，有網友PO文表示，幸運遇到一串只要299元的「日本信州中野麝香葡萄」，心動馬上預定三盒，並分享好康給廣大網友。經過網友詢問，原PO表示是在「建興餅店」預訂，而9/27將恢復原價399元，建議想搶便宜的朋友要把握機會。
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