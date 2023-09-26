明日開搶！ 小潘鳳梨酥「店休17天」回來了 限量開賣要求1條件必知
再過幾天就是中秋節，新北板橋有一間知名的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」在日前宣布店休17天後，今午公告明天9/27（三）下午1點開賣，且限量開賣，售完為止。喜歡的朋友，可以摩拳擦掌開始準備搶了！
小潘蛋糕坊日前表示，「9/10(日)～9/26(二)，共17天，中正店、和平店兩間門市皆不對外販售。造成不便，敬請見諒。」
今天則在臉書宣告「明天9/27（三）下午1點開賣，現場數量有限，排到有什麼買什麼，售完為止。」並加註提醒一事「尚未開賣前請勿排隊，以避免造成鄰居困擾。」店家要求勿排隊，這一點對網友來說是相對比較困難的。
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