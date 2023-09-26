明日開搶！ 小潘鳳梨酥「店休17天」回來了 限量開賣要求1條件必知

起司控買它！被譽為「起司皇帝」的「HAPPY COW」是起司控都知道的超人氣品牌，該品牌首創的起司雪糕吸引不少人抱著好奇心購買。近期，有網友在全聯福利中心看到一款「起司雪糕」買一送一，吸引網友目光並留下好評與回應。

2023-09-26 16:07