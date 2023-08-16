星巴克「全品項第二杯半價」！限時兩天、喝特大杯更過癮

星巴克邀你喝星冰樂！炎炎夏日最愛來杯冰涼飲料消暑一下，星巴克也特別推出「全飲料第二杯半價」優惠，限時兩天，不論是大人小孩都愛的各種星冰樂、上班族提神美式咖啡，還是順口茶瓦納統統有。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克於8/17、8/18連續兩日推出「全飲料第二杯半價」，活動期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠，單筆消費最多限購四杯，且限當場一次領取。值得注意的是，該優惠不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網

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