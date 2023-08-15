優惠到8月底！喫茶小舖「桂花系列」新登場，第二杯5折、「這年」出生免費喝

免費喝新品！人氣連鎖手搖「喫茶小舖」歡迎25週年，特別推出獨門配料「琥珀Q凍」，搭配三款茶湯化身「桂花系列」新飲品，同時祭出連七天新品「第二件5折」好康，還有指定年份出生者憑證件就能免費兌換飲料的活動。

圖／喫茶小舖提供

手搖品牌「喫茶小舖」推出新品「桂花系列」，有琥珀桂花烏龍、琥珀桂花蜜、琥珀桂花奶茶等三款飲品，統統加入獨家配料「琥珀Q凍」，口感層次更升級，配上烏龍、桂花蜜與奶茶，順口又能滿足咀嚼欲。

為歡慶品牌25週年，喫茶小舖於8/16至8/22推出購買三款新品同品項「第二杯5折」；8/23至8/31還有證件對對碰優惠，凡有數字「2或5」兩碼可享部分飲品免費加琥珀Q凍，同步再推出生年份好康，凡為1998年(民國87年)出生者出示證件，即可免費兌換「琥珀桂花烏龍」一杯。

圖／喫茶小舖提供

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