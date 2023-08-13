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50嵐新品必喝！50嵐攜手鮮乳坊推「輕檸優格」好評不斷　這「兩門市」限定開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／50嵐提供
圖／50嵐提供

50嵐推新品啦！人氣不敗手搖連鎖「50嵐」靠著實惠價格與好茶飲在手搖市場佔有一席之地，而鮮少推出新飲品的50嵐，也在近期推出全新清爽「輕檸優格系列」掀起話題，特選優格、新鮮檸檬及品牌好茶的搭配令人躍躍欲試，但該款新品僅在兩門市販售，想喝快快先筆記。

圖／50嵐提供
圖／50嵐提供

圖／50嵐提供
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50嵐跨界合作攜手「鮮乳坊」推出今夏清新飲品「輕檸優格」，並於8/11正式上市引起一波嘗鮮熱潮。「輕檸優格」選用鮮乳坊100%特A級鮮乳製成的滑順優格搭配新鮮現榨檸檬汁，再加上四季春青茶、茉莉綠茶、黃金烏龍等三款自選茶底，微酸滋味好消暑，點簞時建議「全糖少冰」喝起來更順口不膩喔。

圖／50嵐提供
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圖／摘自50嵐 中區粉絲專頁
圖／摘自50嵐 中區粉絲專頁

值得注意的是，50嵐新品「輕檸優格」目前只有在新竹光復店、台中市政店兩限定門市開賣，每日限量供應，想要嘗鮮的手搖控們動作慢就喝不到囉！

50嵐新品「輕檸優格」販售資訊

價格：中杯55元、大杯75元

販售門市：50嵐新竹光復店、50嵐台中市政店

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