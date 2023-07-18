明開搶！「陳耀訓蛋黃酥」中秋禮盒預購開跑　認準唯一通路避免受騙

為中秋節預熱！每每預購就造成轟動的「陳耀訓蛋黃酥」將於明(19)日中午12點半起開搶，自品牌粉絲頁公告預售開啟後，就有不少人收到line群組、臉書社團等代購服務消息，品牌也在粉絲頁嚴正聲明，「店內紅土蛋黃酥禮盒只在拓元售票系統銷售，無其他銷售管道」。

圖／陳耀訓・麵包埠粉絲頁

陳耀訓「中秋節蛋黃酥」將於7/19中午12點30分在拓元售票系統開放預購，不少人已摩拳擦掌等待開搶。但因品牌收到多位客人反映，出現非官方的私下代購服務訊息，陳耀訓·麵包埠特此聲明，本次預購僅於拓元售票系統啟動，請消費者注意自身權益，避免受騙。

圖／陳耀訓・麵包埠粉絲頁

值得注意的是，本次「中秋節蛋黃酥」提貨時間為8/1起至9/29，並於陳耀訓·麵包埠門市取貨，每人限購5盒，取貨後勿轉售，也不提供退貨服務。

陳耀訓・麵包埠 紅土蛋黃酥預購資訊

預購日：2023/7/19 中午12:30

提貨時間：2023/8/1～2023/9/29（營業時間12:00-19:30）

提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）

唯一銷售管道：拓元售票系統

售價：980元（1盒10入）

賞味期限：常溫5天、冷藏10天

陳耀訓・麵包埠粉絲頁

圖／陳耀訓・麵包埠粉絲頁

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