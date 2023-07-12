全球獨賣！冰淇淋之神CREMIA「超級果實冰淇淋」新登場　夢幻「藍靛果＋覆盆子餅皮」粉嫩必拍

北海道冰淇淋之神再推新口味！在台持續展店的人氣冰淇淋「CREMIA」推出今夏新口味「藍靛果」，且為全球獨賣，只在台灣吃得到，選用來自北海道的「超級果實」，吃起來不光是清涼消暑，內含的營養成分還能養顏美

2023-07-12 12:30