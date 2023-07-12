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全球獨賣！冰淇淋之神CREMIA「超級果實冰淇淋」新登場 夢幻「藍靛果＋覆盆子餅皮」粉嫩必拍
北海道冰淇淋之神再推新口味！在台持續展店的人氣冰淇淋「CREMIA」推出今夏新口味「藍靛果」，且為全球獨賣，只在台灣吃得到，選用來自北海道的「超級果實」，吃起來不光是清涼消暑，內含的營養成分還能養顏美容，今夏必吃非「藍靛果」莫屬！
北海道冰淇淋之神「CREMIA」繼「麝香葡萄」後再推全球獨賣「藍靛果」新口味，有北海道「超級果實」之稱的「藍靛果」富含維他命C、鐵質、鈣質、花青素等營業元素，吃起來類似藍莓風味，果香濃郁，搭配剛好不膩的奶香，加上覆盆子餅皮，顏色粉嫩也好拍。「藍靛果」口味自即日起開賣至售完，這個夏天可別錯過囉！
此外，CREMIA前進台中高鐵站，全新店面於今(12)日開幕，新口味「藍靛果」也同步販售，不論是搭高鐵前還是下高鐵後，都能吃上一支冰涼爽口的冰淇淋。
CREMIA 藍靛果霜淇淋販售資訊
販售期間：7/12～售完為止
售價：150元/支
販售門市：全台櫃點皆販售，除南京三民店僅販售原味
CREMIA 台中高鐵店
地址：台中市烏日區站區二路8號 台中高鐵 南區閘口（往台鐵3號出口方向）
營業時間：10:00-22:00
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