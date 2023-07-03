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爆單了！洗版台日IG「繡球花霜淇淋」爆紅　一支免百元、不用飛日本在台就開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／甜村天然手作粉絲頁
圖／甜村天然手作粉絲頁

除了全家霜淇淋，這款也爆夯必吃！夏日來臨，不少人選擇吃冰消暑，超商也持續推出霜淇淋、冰品等優惠吸引買氣。除了冰品口味外，造型也成為大家購買時的看點，這家位於台中北區的茶店不僅有各式茶飲、手搖，店家的造型霜淇淋更在近期洗版IG，甚至熱賣到出現「爆單」的情況。

北海道鮮奶霜淇淋，售價75元。圖／甜村天然手作粉絲頁
北海道鮮奶霜淇淋，售價75元。圖／甜村天然手作粉絲頁

位於台中北區的「甜村天然手作」推出一款IG爆款霜淇淋「繡球花霜淇淋」，將霜淇淋擠成繡球花模樣，造型特殊又漂亮。而這款造型霜淇淋源於日本，在當地也掀起一股打卡風潮，現在不用飛日本，在台灣就能吃到，也難怪會傳出「爆單」的消息。

近日，店家在粉絲頁公告，因目前只有一台霜淇淋機，突然的爆單導致出餐延後，加上手工製作的天然原料及製作過程複雜，一天只能供應300至400支左右。同時也表示，已增購霜淇淋機，將改善出餐效率，還請顧客包容見諒。

抹茶鮮奶霜淇淋，售價90元。圖／甜村天然手作粉絲頁
抹茶鮮奶霜淇淋，售價90元。圖／甜村天然手作粉絲頁

圖／甜村天然手作粉絲頁
圖／甜村天然手作粉絲頁

甜村天然手作「繡球花霜淇淋」目前有北海道鮮奶、抹茶鮮奶兩種口味，價格實惠免百元。而店休日及供應狀況可至粉絲頁查詢，建議想前往嘗鮮的朋友出發前可先行確認，以免白跑一趟喔！

甜村天然手作

地址：台中市北區健行路465號

營業時間：11:00-21:00

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霜淇淋 繡球花 冰品 IG 超商 手搖

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