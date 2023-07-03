聽新聞
test
0:00 / 0:00
「情侶互咬、六塊腹肌」入園免費！「成美紫薇花季」數百顆集結花海美翻
有著「仙境」的美景就在彰化！彰化縣永靖鄉的成美文化園盛大推出「成美紫薇花季」，從六月到九月，數百棵紫薇花在園區綻放，將整個庭園染成粉紅色的仙境，園區更特別推出七夕情人限定活動，讓情侶們在浪漫的紫薇花海中放閃。
「成美紫薇花季」不僅有盛開的粉紫薇花，還有一系列情侶體驗活動。如果讀者是「肉食系情人」且屬虎的生肖或獅子座的星座，直接免費入園；或者出示「情侶互咬」的照片，則可以享受半價優惠。另外，如果讀者「健人腳勤」，意即只要有六塊腹肌照片、健身房會員卡或馬拉松參賽證明，同樣免費入園，其他還包含出示情侶一起運動的照片，馬上獲半價優惠。
除了這些精彩活動，園區還為情侶們準備了一系列花季活動，包括情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、情人主題門票優惠、百年夫妻樹祈福和手作絹印體驗。此外，夏季限定的紫薇花意象冰淇淋和汽泡飲一定要試試，其他還有特別推出的「紫薇玩絹印」DIY體驗更是免費提供情侶、夫妻和12歲以下兒童參加，數量有限，先到先享受。
若想飽餐一頓，園區內的「松柏軒景觀餐廳」絕對是不二之選。餐廳由日本庭師石田京市精心設計，外觀現代質樸簡約清水模，融入禪意別有一番風情，現在已開放消費者用餐，建議用餐前電話詢問喔。更多資訊請上「成美文化園」查詢。
延伸閱讀：
．慶大稻埕煙火節「住喜來登送3500元飛利浦負離子吹風機」！免費和服與計程車接送再送Buffet早餐
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言