「情侶互咬、六塊腹肌」入園免費！「成美紫薇花季」數百顆集結花海美翻

台北喜來登大飯店推出「大稻埕浪漫假期」住宿專案，慶祝大稻埕夏日煙火節。7月1日至8月31日，雙人住宿可享「日本彩色浴衣體驗」穿上浴衣漫步在河岸浪漫賞花火，更貼心提供「免費單趟計程車接送」避免停車之苦。專案更贈全新上市、價值3,500元的「飛利浦水潤護色負離子吹風機」，回房後享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒，翌日再享自助早餐，享受微醺夏日之夜。專案自即日起開放預訂，雙人入住每晚6,500元起。

2023-07-02 13:00