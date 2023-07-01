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中秋節「陳耀訓蛋黃酥」將開搶！預購日、銷售管道、注意事項一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

中秋節準備！爆火「陳耀訓蛋黃酥」即將開賣中秋節蛋黃酥，並在陳耀訓·麵包埠粉絲頁貼出公告，預購預計於7/19正式開跑。消息一出便有不少人在貼文留言「要搶了嗎」、「開賣囉」，並標記朋友準備開搶。

圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

瘋搶陳耀訓蛋黃酥！陳耀訓·麵包埠粉絲頁公布將於7/9中午12點半起啟動中秋節「紅土蛋黃酥」預購，唯一銷售管道為拓元售票系統。「陳耀訓蛋黃酥」每一顆都由師傅親手揉製，選用紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙及丹麥冠軍奶油Lurpak，技法繁複，也因此成就出香、酥、化口與鹹甜平衡的超火蛋黃酥。

值得注意的是，本次預購提貨時間為8/1至9/29，取貨地點就在台北敦化北路上的陳耀訓·麵包埠門市，每人限購5盒，無宅配，需到店取貨。

圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

陳耀訓・麵包埠「紅土蛋黃酥」預購資訊

預購日：2023/7/19 中午12:30

提貨時間：2023/8/1～2023/9/29（營業時間12:00-19:30）

提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）

唯一銷售管道：拓元售票系統

售價：980元（1盒10入）

注意事項：每人限購5盒；未接受大宗訂單；無宅配，需到店取貨；一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務；鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

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