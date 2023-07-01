「31冰淇淋」加31元多一球！限定一個月買2送1　網歪樓敲碗：快來南部展店

七月要吃冰！被韓國帶紅的加州冰淇淋專賣店「31冰淇淋」因應炎炎夏日的到來，最新推出盛夏限定優惠，加31元升級三球，自選三種口味一次滿足，好康活動一路持續到7/30，將近一整個月的優惠大方吃起來！

圖／31冰淇淋官方粉絲團

冰淇淋專賣店「31冰淇淋」提供超多款冰淇淋口味，除了香草、抹茶、巧克力等經典口味外，還有每個月推出的多種特殊滋味，像是七月就吃得到白桃奶凍、太妃糖蘋果、落日衝浪等外面吃不到的口味，以及本(7)月主打推薦「美國香蕉船」。而這個月31冰淇淋更推出限定活動「+31吃冰趣」，即日起至7/30，凡購買小雙球冰淇淋，再加31元即可以超值銅板價升級三球，當場增量1.5倍，可千萬別錯過！

圖／31冰淇淋官方粉絲團

圖／31冰淇淋官方粉絲團

此外，值得一提的是，31冰淇淋每每發出優惠貼文，都會有不少網友留言敲碗「來高雄啊」、「麻煩高雄店請規劃開店唷！謝謝」、「捍衛南部人吃31的權益」，由此看出高雄人對31冰淇淋展店的渴望。還有網友表示「讓台南人要吃個31，還得跑到台中」、「嘉義、台南、高雄、屏東我都願意去！」，期待品牌看到網友們的願望，早日駐點南台灣。

圖／31冰淇淋官方粉絲團

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