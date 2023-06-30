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「9元全家霜淇淋」一定要吃到！ 加5元多一支限時3天必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

霜淇淋控的大福音又來了！ 全家週末優惠限時3天推出「加5元多一支霜淇淋」，接著曝光七月限定「9元全家霜淇淋」優惠活動，除了可嚐夢幻系嗨嗨蘇打霜淇淋，接下來全新口味木瓜牛奶基底霜淇淋，更值得期待！

圖／全家便利商店提供
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連續三天6/30至7/2週末優惠，全家便利商店首推必吃的是「加5元多一支霜淇淋」，還有特大杯拿鐵、仙女珍珠紅茶、FMC桂花金烏龍、可口可樂纖維+、杜老爺-草莓蘋果優格雪糕都享買1送1優惠。

比買一送一更划算耶！全家官方網站公告當中，活動內容寫出「全家Fun心取！9元你來吃冰」，在7/8至7/12，以及7/19至7/23，只要到全家「取件」的話，就送Fami!ce霜淇淋「特價9元優惠券」，1件送1張、單筆最多可獲得5張，而且口味不限。

凡於6/22至6/25，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋，即可享有買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
凡於6/22至6/25，使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋，即可享有買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

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霜淇淋 全家便利商店 拿鐵

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