2023芒果季推薦！ 12家「餐廳飲品+甜點+吃到飽」 台南最強芒果冰開賣秒殺、繽紛芒果飯店下午茶7月開吃

炎炎夏日來份芒果冰透心涼！ 正值迷人香氣及金黃色澤的繽紛芒果季，各業者紛紛推出光「芒」四射的冰品、飲品或點心，芒果控們想要開心大嗑一番，一定要收藏這一篇！

●台南冰鄉芒果冰

每到夏季有台南最強芒果冰之稱的「冰鄉」，終於等到最新公告「芒果冰」於30日正式開賣，4品種的當季新鮮芒果(包含愛文、金煌、烏香與香水芒果)，店家視狀況端上3-4種不同品種芒果，以細刨冰加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，每碗賣170元，份量卻很大，足夠2個人共享吃得超滿足。

冰鄉芒果季營業時間自下午13:00～20:00，往往都還未到開業時間店門口就已有排隊隊伍，等待領取號碼牌，再照號碼點餐，最新得知芒果冰開賣首日，下午2點店家就在臉書上公告芒果牛奶冰已售完，想吃的朋友要提早碰碰運氣。

圖／翻攝冰鄉臉書

●星巴克芒果生乳卷

星巴克夏季檔期接續於7/5全門市上市「芒果生乳捲」，使用在地新鮮芒果，搭配生乳奶霜，再捲上鬆軟的原味戚風蛋糕，品嘗到滿滿夏季的豐盛滋味。更推出芒果火龍果檸檬星沁爽與芒果火龍果椰奶星沁爽，完美融合了清爽的椰奶以及芒果、火龍果的熱帶風味。

圖／星巴克提供

●馬辣火鍋芒果季

連鎖火鍋「馬辣」即日起再推出「愛文芒果」、「黑葉荔枝」，同樣可以讓用餐顧客無限享用。另外身份證有「0、2、7」任兩碼，還可升級「XXL東石大蛤」吃到飽。

圖／馬辣提供

●台南大員皇冠假日酒店推芒果下午茶

台南大員皇冠假日酒店289吧，於即日起至8/31推出「盛夏芒果香雙人下午茶」，除了各式鹹食、咖啡、飲品等，各式的芒果巧克力蛋糕、芒果乳酪蛋糕、芒果塔、芒果泡芙、芒果椰子慕斯、芒果奶酪佐莓果醬統統都吃得到。

圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

●BAC季節限定芒果蛋糕

BAC嚴選在地新鮮芒果，打造「百鑲鮮芒果蛋糕」及「鮮芒果奶油起司盒」兩款季節限定甜點，而被譽為「此生吃過最好吃的甜點」的鮮芒果奶油起司盒，鋪上金黃鮮切芒果塊，夾入滑順法式奶油起司，柔軟香草戚風蛋糕為基底，抹進手工製的百香果果醬與芒果鮮奶油，堆疊層層美味。

圖／BAC提供

●好丘 芒果太郎厚醬貝果

台灣貝果品牌好丘Good Cho’s，使用大量新鮮芒果創作全新口味「芒果太郎厚醬貝果」，另推出全新「芒果香草乳酪貝果」，也被稱為「再創貝果界美味天花板」新高度。

圖／好丘提供

●Mr.Wish

Mr.Wish鮮果茶玩家喝得到芒果界的LV夏雪芒果，即日起推出「極上夏雪芒果冰沙」，以綿密的冰沙呈現夏雪芒果的原始風味，前調淺嚐愛文芒果的細緻果香，中調疊加金煌芒果的濃厚香甜，後調細品土芒果的獨特清新尾韻，全台限量5,000杯；同期Mr.Wish也推出以愛文芒果主打的3款芒果系列，分別為爆多料的「楊枝甘露」、消暑清爽的「愛文芒果冰沙」，以及富有濃郁奶香的「芒果厚奶」，芒果控們還不快衝一波！

圖／Mr.Wish提供

●GODIVA 芒果白巧克力口味法式餅乾

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，以經典法式甜品「Langues de Chat (貓舌頭)」為靈感，推出盛夏限定、日本直送的芒果白巧克力口味法式餅乾，以日式烘焙技術結合創意，在香脆餅乾中加上擁有夏日鮮明色彩的香甜芒果，清新滑順口感彷彿置身於夏日果園般美妙。

圖／GODIVA提供

●大苑子 愛文芒果冰沙

新鮮水果專家「大苑子」芒果季一開跑就會造成濃濃的愛文芒果旋風，嚴選屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果，打造消暑必喝的「愛文芒果冰沙」，更有加量的愛文芒果冰沙DOUBLEDOUBLE，清涼消暑無法擋。

圖／大苑子提供

●迷客夏 愛文芒果歐蕾冰淇淋

迷客夏嚴選當季愛文芒果果肉、細心熬煮，將愛文芒果香氣加入療癒系配料「芒果蒟蒻」完美融合，整體酸甜又帶有QQ咀嚼感，打造充滿夏日滋味的「愛文芒果歐蕾冰淇淋」。門市同檔加碼，凡購買愛文芒果歐蕾冰淇淋，即可享冰棒$39元加價購優惠，即日起在全台迷客夏指定門市限量販售。數量有限，售完為止歐。

圖／迷客夏提供

●哈根達斯 馬卡龍冰淇淋

冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」今夏推出5款「馬卡龍冰淇淋凍飲」與2款「馬卡龍冰淇淋蛋糕」，帶來味覺與視覺的沁涼體驗。其中「芒果馬卡龍柚香檸檬」則使用芒果雪酪、柚香檸檬馬卡龍冰淇淋相互輝映，擁有熱帶水果的明亮氣息，每杯325元。

圖／Häagen-Dazs提供

●亞尼克 法式青桔芒果生乳捲、新鮮芒果生乳捲

亞尼克生乳捲10週年限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，選用法國職人與世界甜點冠軍師傅指定使用「SICOLY 果泥」，以北海道奶霜為基底，將「芒果之王」Alphonso（阿芳索）製成的芒果果泥濃郁細緻的芳香，搭配檸檬與金桔混種的「青桔果泥」，呈現令人驚豔的風味組合；「新鮮芒果生乳捲」也限定回歸，捲入一整顆新鮮「在欉黃」愛文芒果，細嫩甜美多汁的果肉，與滿滿的北海道奶霜搭配，一口咬下輕盈美味又消暑。

圖／亞尼克提供

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