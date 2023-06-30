消暑飲品買一送一！ 7月「手搖飲+超商優惠」 外送珍煮丹買1送1、星巴克第2杯半價

炎炎夏日，超想來一杯消暑飲品！ 除了走進超商立刻帶走飲品優惠，手搖、咖啡連鎖也能讓你立即止渴，為您統整接下來的7月飲料優惠，外送有珍煮丹百香系列買1送1、星巴克第二杯半價，還有COMEBUY芭樂系手搖送聯名杯袋、好一點熟醇麗絲紅茶、路易莎英國茶季、得獎的迷客夏芋頭鮮奶加贈洋芋片等好康活動，追起來！

●7-ELEVEN

統一7-ELEVEN獅隊喜迎隊史上第16座季冠軍！6/30至7/3連續4天，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1。7/1至7/3連續3天，熱狗／大亨堡、統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等逾300款指定商品，同類別任選第2件5折。

圖／7-ELEVEN提供

7/1至7/20期間，只要選購CITY CAFE中杯熱美式咖啡跨界LINE禮物送禮，收禮者兌領後，送禮者可額外獲贈1杯免費中熱美式咖啡（限量10萬組）；另即日起至7/9，還有CITY PRIMA大杯同品項第2杯10元可喝！

●全家

圖／全家便利商店提供

「康康五」限時周末登場，6/30至7/2，周五六日連續3天，5樣商品下殺5折，祭出特大杯拿鐵、仙女珍珠紅茶、FMC桂花金烏龍、可口可樂纖維+、杜老爺草莓蘋果優格雪糕，統統都是買一送一。

●星巴克

脆糖燕麥奶那堤(冰)、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、脆糖燕麥奶那堤(熱)。圖／星巴克提供

星巴克外送優惠即日起至7/4於foodpanda外送平台，選購特大杯的「特選美式、燕麥奶那堤」，可享第2杯半價。

●路易莎

圖／路易莎提供

即日起至7/23，路易莎全面推出英國茶季9折優惠，有伯爵紅茶、伯爵鮮奶茶、伯爵水果茶，還有伯爵柚香波士頓派、伯爵核桃軟餅等等，活動期間還有英國泰勒茶聯名的冰杯杯身、熱杯杯套與主題打卡手拿棒！

●珍煮丹

即日起至7/12期間，只要打開Uber Eats點購珍煮丹大杯「百香茉莉、百香不知春」，即可享有買一送一優惠。

圖／珍煮丹提供

●迷客夏

圖／迷客夏提供

慶祝迷客夏以2款招牌飲品芋頭鮮奶、法芙娜純可可鮮奶，獲得「A.A.全球純粹品味評鑑三星獎」，以英倫伯爵紅茶、琥珀高峰烏龍2款茶葉，以綜合評比高分成績榮獲「ITI風味絕佳二星獎章」，特別於7/1至7/3連續3天推出好康限定，只要飲品消費滿99元，即可獲得樂事原切地瓜片乙包。

●好一點熟醇紅茶

圖／好一點熟醇紅茶提供

好一點熟醇紅茶去年熱銷的麗絲紅茶強勢回歸！7/3起「麗絲紅茶/歐蕾」再度上市，「麗絲」取荔枝的趣味諧音，甘醇的茶湯帶有荔枝的清香，在炎炎夏日喝超級消暑。7/3至7/7購買麗絲系列(L)，滿2杯折10元（門市及你訂訂餐平台皆適用）。

●COMEBUY

COMEBUY首波跨界聯名「香港環球音樂」，以致敬搖滾傳奇為名，將經典芭樂系列升級，共同推薦「晶蘇芭檸綠」全新組合飲品。即日起到7/31，至全台門市購買芭樂系列（含晶蘇芭檸綠、芭樂檸檬綠、芭樂多多）飲品任2杯，並掃描指定QRcode連結出示指定音樂平台後結帳，就能免費拿香港環球音樂專屬聯名的「經典搖滾傳奇手搖半截杯袋」乙個，每人皆限1次機會，數量有限，贈完為止。

●茶湯會

圖／茶湯會提供

歡慶18週年慶，茶湯會7/1起以「花漾年華」為主題，推出18週年限定杯款，至全台茶湯會門市消費任一飲品，即可加購2款「清新灰藍」及「甜蜜奶茶」環保飲料提袋(原價99元、加購價69元)、抗UV自動傘(原價450元、加購價399元)等週邊商品。

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