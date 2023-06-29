FUN暑假囉！ 6大「飯店假期優惠」 IKEA鯊鯊游到這間、北投老爺兒童免費住、晶華賞大稻埕煙花

暑假來了！安排好暑假假期到哪兒旅行，讓孩子們「FUN」電一夏了嗎？ 各大飯店紛紛祭出暑期限定專案，台北晶華入住夜遊大稻埕賞煙花、北投老爺玩魔法加碼不佔床孩童免費入住、IKEA鯊鯊主題游進福容徠旅高雄、高雄漢來更有可愛三麗鷗卡通房等著大家！

⊙台北晶華酒店

圖／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店推出「晶華煙火遊河假期」住房專案，為夏日節的主題活動「本草派對」設計出兩款特色調酒與四款佐酒小食，並為旅人規畫一趟吃喝玩樂兼具的深度文化假期。兩人住每房每晚7,800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿，再贈「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，在仲夏涼風夜晚，讓旅客們欣賞燈光水影、悠遊巡航淡水河。

⊙北投老爺酒店

圖／北投老爺酒店提供

2023年北投老爺酒店「仲夏魔法」住房專案，預訂7/1至9/3期間住房，平日雙人入住含早餐及雙人英式下午茶每房每晚6,800元起，每日更限量5間景緻客房提供不佔床孩童免費入住，入住北投老爺酒店不僅可盡情享受北投特有的「白磺溫泉」，還可免費體驗酒店精心策畫的「波特占卜」、「魔球肌肉放鬆」及「魔杖鉛筆DIY」活動。

⊙板橋凱撒大飯店

圖／板橋凱撒大飯店提供

板橋凱撒大飯店首次跨界與台灣奢華泳裝品牌HÁI swimwear，打造「HÁI Summer」主題住房專案，將最具夏季渡假元素的客房、泳池與泳裝融合一起，自7/1至8/31入住每晚5,999元起，含隔日豐盛自助式早餐、專案贈送HÁI品牌禮包及泳裝85折優惠券，若預訂套房每晚7,299元起可再獲贈價值3,680元HÁI精選比基尼泳裝乙套。此外，7/22及8/19更舉辦HÁI Summer夏日LIVE音樂泳裝派對。

⊙麗寶賽車主題旅店

麗寶賽車主題旅店。圖／麗寶樂園渡假區

麗寶賽車主題旅店自7/1-8/31推出「暑假放肆玩」住房專案，一泊一食只要4999元起，包括探索客房平日住宿1晚、早餐2客、水陸雙園擇一門票2張；即日起凡麗寶賽車主題旅店、麗寶福容大飯店的住客，加購麗寶國際賽車場卡丁車享優惠價，單人Sodi卡丁車住客平日只要600元、假日650元優惠價，雙人CRG卡丁車平日900元、假日950元，即可下場享受全台唯一國際級卡丁賽道刺激的馳騁快感。

⊙福容徠旅高雄

「福容徠旅高雄」IKEA系列主題房。圖／麗寶集團提供

「福容徠旅高雄」與全球知名居家品牌IKEA（宜家家居）的企業業務攜手，打造一整層17間，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，四大主題房皆用瑞典文命名，分別是「TAVLA」(繪畫)、「STUGA」(小屋)、「NATUR」(自然)、和「BLAHAJ」(藍鯊)，極具IKEA獨特設計感。

目前僅限官網預定，試營運期間「福容徠旅高雄」其餘的一般房型，不含早餐專案，雙人入住只要2599元，價格超誘人。九月底前特別推出「徠宜家」試營運專案優惠價，原價8千到1萬4千元的IKEA主題房型，每間4588元起！福容的享福卡再享會員折扣，最多可享88折。前100名入住再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。

⊙高雄漢來大飯店

圖／高雄漢來大飯店提供

漢來飯店暑假「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，每晚8,372元起，漢來大飯店三麗鷗主題房共有18間不同主題風格客房，打造沉浸式住宿體驗，享有早餐、下午茶、客製角色明星的備用品，暑假期間更特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，並提供Häagen-Dazs冰淇淋、兌換三麗鷗商品1000元抵用券及漢來獨家聯名的三麗鷗證件套。

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