快訊

不躲了！范瑋琪首發聲明力挺黑人 強硬回應：我家只有1張床

日職／王柏融第四轟出爐！代打夯陽春砲打擊率上升到.204

「網路訂位當天取消」惹惱店家Po文公審 網掀戰：不就照你規則走嗎？

高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／報系資料照、翻攝台灣虎航臉書
圖／報系資料照、翻攝台灣虎航臉書

高雄人手刀開搶！ 想玩韓國別錯過這一波針對高雄起飛韓國的航班，台灣虎航釜山航空皆推狂打促銷，虎航推出高雄飛首爾可享單程未稅價僅1699元起，另外釜山航空從高雄飛釜山單程含稅價也僅2768元起，而且7月起天天起飛，兩家優惠適用日期皆至10月，終於不用辛苦到桃機飛韓國了。

台灣虎航將推出「單程899元起」的旅展促銷優惠。圖／台灣虎航提供 楊文琪
台灣虎航將推出「單程899元起」的旅展促銷優惠。圖／台灣虎航提供 楊文琪

台灣虎航針對高雄飛金浦（首爾）祭出促銷機票，促銷購票日期為即日起至6/30 23:59，限時2天推出單程未稅也未含行李僅1699元起，適用優惠日期則9/1至10/28，等於是專為秋季航班促銷。從金浦機場進入首爾市區，車程約莫僅20分鐘，相較仁川機場省下更多旅遊交通時間。

圖／翻攝台灣虎航臉書
圖／翻攝台灣虎航臉書

而釜山航空亦推出從高雄飛釜山，即日起至6/30，亦剩2天限時優惠，推出單程已含稅、未含行李優惠價2768元起，適用航班日期為7/1至10/28，等於七月開始每天都有航班。實際測試，官網購票時選擇「(高雄-釜山 天天飛特價) 1,500」選項，於7月底~8月初還有機搶得到來回含稅未含運的優惠機票5583元，想飛韓國旅遊的話這一波好好把握！

釜山航空，客機，機身編號HL-8396，機型為A321-251NX。記者黃仲明／攝影 黃仲明
釜山航空，客機，機身編號HL-8396，機型為A321-251NX。記者黃仲明／攝影 黃仲明

延伸閱讀：

圖表／出入境旅客注意！桃機7月26日軍演管制1小時 12日、19日預演也禁航

全新《寶可夢》登場！ ANA全日空「伊布彩繪機」第二彈公開 預計8月底啟飛

釜山 機場 航空 台灣虎航 機票

相關新聞

FUN暑假囉！ 6大「飯店假期優惠」 IKEA鯊鯊游到這間、北投老爺兒童免費住、晶華賞大稻埕煙花

暑假來了！安排好暑假假期到哪兒旅行，讓孩子們「FUN」電一夏了嗎？ 各大飯店紛紛祭出暑期限定專案，台北晶華入住夜遊大稻埕賞煙花、北投老爺玩魔法加碼不佔床孩童免費入住、IKEA鯊鯊主題游進福容徠旅高雄、高雄漢來更有可愛三麗鷗卡通房等著大家！

高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

更好飛航體驗、最佳起飛時段、預訂全電動航班？ 「這些」旅行妙招值得一試！

航空公司提供的隱藏版服務讓旅行更舒適愉快，選對出發時間更省心！

Hello Kitty中暑了？碧潭地景Hello Kitty暫停展出，網友曝：消風了

別白跑！昨(27)日，新北市觀光旅遊局的官方粉絲團發出重要公告，表示日前開展的「碧潭地景裝置Hello Kitty」因出現狀況，為維護遊客觀賞品質，目前暫停展出。同時，也透露後續Hello Kitty

第一間IKEA鯊魚房、北歐風主題房！福容集團輕旅品牌「福容徠旅」進駐高雄

想體驗正統北歐風格的IKEA設計主題房嗎？現在不用飛到瑞典，在台灣高雄前金就能住得到！全台已經擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，持續擴大觀光版圖，推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，官網同步上線，第一家「

和逸飯店台北民生館「10週年」買1送1！壽星4800元房費免費升級至45000元頂級套房

「和逸飯店台北民生館」為了慶祝7月壽星的巨蟹座和獅子座，現在推出壽星下午茶套餐買一送一的特別優惠。更令人振奮的是，如果消費者和飯店有同一天的生日，還可獲得價值40,200元的免費升等入住！此外，期間專案還有價值超過10,000元的好禮，快來搶優惠！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦