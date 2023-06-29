高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

高雄人手刀開搶！ 想玩韓國別錯過這一波針對高雄起飛韓國的航班，台灣虎航、釜山航空皆推狂打促銷，虎航推出高雄飛首爾可享單程未稅價僅1699元起，另外釜山航空從高雄飛釜山單程含稅價也僅2768元起，而且7月起天天起飛，兩家優惠適用日期皆至10月，終於不用辛苦到桃機飛韓國了。

台灣虎航將推出「單程899元起」的旅展促銷優惠。圖／台灣虎航提供 楊文琪

台灣虎航針對高雄飛金浦（首爾）祭出促銷機票，促銷購票日期為即日起至6/30 23:59，限時2天推出單程未稅也未含行李僅1699元起，適用優惠日期則9/1至10/28，等於是專為秋季航班促銷。從金浦機場進入首爾市區，車程約莫僅20分鐘，相較仁川機場省下更多旅遊交通時間。

圖／翻攝台灣虎航臉書

而釜山航空亦推出從高雄飛釜山，即日起至6/30，亦剩2天限時優惠，推出單程已含稅、未含行李優惠價2768元起，適用航班日期為7/1至10/28，等於七月開始每天都有航班。實際測試，官網購票時選擇「(高雄-釜山 天天飛特價) 1,500」選項，於7月底~8月初還有機搶得到來回含稅未含運的優惠機票5583元，想飛韓國旅遊的話這一波好好把握！

釜山航空，客機，機身編號HL-8396，機型為A321-251NX。記者黃仲明／攝影 黃仲明

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