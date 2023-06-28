第一間IKEA鯊魚房、北歐風主題房！福容集團輕旅品牌「福容徠旅」進駐高雄

想體驗正統北歐風格的IKEA設計主題房嗎？現在不用飛到瑞典，在台灣高雄前金就能住得到！全台已經擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」，持續擴大觀光版圖，推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，官網同步上線，第一家「福容徠旅高雄」座落在高雄前金區，距離高雄捷運市議會站，步行僅1分鐘，即日起開始接受預訂，將在7月1日迎接旅客，福容徠旅以和全球知名的居家品牌IKEA攜手合作出發，打造IKEA主題房，並全新亮相第一間IKEA鯊魚主題房。

「福容徠旅高雄」與IKEA合作，打造一整層17間的主題房，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心；圖片／福容集團提供

「福容徠旅高雄」做為新品牌的第一家分店，便與IKEA的企業業務合作，打造一整層17間的主題房。以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，四大主題房皆用瑞典文命名，分別是「TAVLA」(繪畫)、「STUGA」(小屋)、「NATUR」(自然)、和「BLÅHAJ」(藍鯊)，極具IKEA獨特設計感，全面搭配使用立邦高品質油漆塗料，環保安全性、淨味無添加且提供豐富的色彩，全面守護旅客的健康。

IKEA設計的主題房樓層，就位在福容徠旅高雄店的15樓，梯廳設計相當醒目；圖片／福容集團提供

位在15樓由IKEA設計的主題樓層，一出電梯，就可以看到以鵝黃色為底牆的梯廳，充分展現北歐風格的活潑感。牆上以木條箱當櫃子，擺飾著綠色植栽，還有一隻穿著飯店制服的鯊魚玩偶，饒富趣味，更是十足的網紅打卡牆。

瑞典文「STUGA」(小屋)牆面IKEA LOGO黃對應到IKEA北歐風格，房間以藍紅黃三原色為基底；圖片／福容集團提供

負責該專案的IKEA北亞區品類經理錢泓杉表示，四種房型設計，「STUGA」(小屋)牆面IKEA LOGO黃對應到IKEA北歐風格，房間是以藍紅黃三原色為基底堆疊，營造一個充滿輕快節奏感與活力的空間，猶如步入一幅現代主義的畫中。「TAVLA」(繪畫)的發想，則是以博物館做為設計主題。房間內的氛圍以寧靜沉著為主，再搭配IKEA灰黑或帶些微金色調的家具來與房間內的油漆相呼應之外也同樣產生出與美術館容易聯想在一起的高級感。

瑞典文「NATUR」(自然)主題房，以大地色為設計目標；圖片／福容集團提供

而「NATUR」(自然)，大地色主題房的設計目標，便是讓待在房內的旅客可以下意識地被空間療癒，柔軟的奶茶色布料沙發搭配著藤編扶手椅，亦或是木質的茶几，都是在邀請著入住的旅客休憩停留。

「福容徠旅高雄」最經典的鯊鯊房，用瑞典文「BLAHAJ」(藍鯨)來命名；圖片／福容集團提供

最受矚目的鯊魚主題房，「BLÅHAJ」(藍鯊)，這個字在瑞典文中是藍鯊的意思，同時也IKEA的極具代表性的鯊魚填充玩具，在賣場中常常見到藍鯊的玩偶或相關設計品。將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。

「福容徠旅高雄」開幕迎賓禮，充滿在地文化特色，有高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉乾片；圖片／福容集團提供

「福容徠旅高雄」除了提供IKEA主題房外，還有其他多種房型可供選擇，總共有136間客房。飯店內還設有健身中心、餐廳、會議室等設施，為旅客提供完善的服務。每間房都有提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。

「福容徠旅高雄」就位在前金區，橘線市議會站4號出口一分鐘即可到達；圖片／福容集團提供

「福容徠旅高雄」17間IKEA主題房，僅限官網預定，九月底前特別推出“徠宜家“試營運專案優惠價，原價8千到1萬4千元的IKEA主題房型，每間只要4588元起！福容的享福卡再享會員折扣，最多可享88折。前100名入住再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。試營運期間「福容徠旅高雄」其餘的一般房型，不含早餐專案，雙人入住只要2599元。

福容徠旅高雄

地址：高雄市前金區永恆街3號

電話：07-215-6688

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/kh/tw/

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212477