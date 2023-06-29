新竹人敲碗的「PAUL」強勢回歸新竹巨城！ 開幕時間曝光

新竹人又吃得到啦！ 知名法式餐飲品牌「PAUL」，聽見新竹粉絲敲碗回歸的心聲，火速以4個月的時光，強勢回歸新竹巨城，全新門市裝潢設計，就連菜單也是全新打造，準備搶攻法餐控的胃。PAUL新竹店於7/1正式開幕，更推出消費滿千元，即贈「PAUL新竹限定兌換券」乙張，PAUL粉們快筆記把握機會領取！

圖／PAUL Taiwan提供

彷若置身法國巴黎！PAUL新竹店位置在新竹巨城1F(服務台後方)，全新法式街景打造，視覺唯美好好拍，主打全新菜單、改良用餐模式，讓PAUL有名的不只烘焙的麵包與甜點，餐點更是令人驚艷，以追求不同的用餐體驗。

圖／PAUL Taiwan提供

想品嚐法式早午餐，不能錯過「巴黎香榭早餐」，使用法式三層架，從水果優格、炒蛋火腿搭配法式麵包、司康與果醬，手機忍不住先吃。法國風情的早午餐「烤克太太」，在吐司上放一顆太陽蛋，就象徵著太太，換言之，未放太陽蛋則稱為「烤克先生」，相當有趣。

圖／PAUL Taiwan提供

隆重推出重量級菜單，有饕客必點的「嫩煎沙朗牛排佐薯薯」，使用美國沙朗牛，軟嫩多汁，五分熟保留牛肉的鮮甜，沾上特製牛排醬魅力無法擋；鴨胸是法國菜的主角之一，豐潤的皮脂與香氣包裹著精實渾厚的肉，用獨家醃料調味並搭配酸甜橙汁，讓人愛不釋口；再獨家推出的「金沙軟殼蟹鳥巢麵」，以濃郁的鹹蛋黃香氣拌炒軟殼蟹，鹹香滋味大受粉絲青睞。

圖／PAUL Taiwan提供

有兩種時段的美味選擇，享用美好早午餐供應時間為09:00-11:00，或精緻美味佳餚供應時間11:00-20:00，於6/30前為試營運，僅供現場候位用餐，7/1起正式提供線上訂位、外送服務。更於7/1-7/31期間不限內用外帶，凡單筆消費滿1,000元，即贈「PAUL新竹限定兌換券」乙張；單筆消費滿2,000元即贈「新竹開幕限定提袋」乙個，數量有限。喜愛PAUL美食的鄉親們，手刀準備衝了！

圖／PAUL Taiwan提供

【PAUL新竹巨城店】

時間：7/1(六)正式開幕

地址：新竹市東區中央路229號1F (巨城購物中心)

電話：03-515-2180

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